Ministerstvo zdravotnictví: San Marino, Litva, Belgie, Dánsko, Andorra a Švédsko jsou nově v červené kategorii

Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou příslušná protiepidemická opatření. V červené kategorii jsou nově San Marino, Švédsko, Litva, Belgie, Dánsko a Andorra. Oranžová kategorie se rozrostla o Bulharsko, Slovinsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Norsko a také Madeiru.

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Kosovo, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Vatikánský městský stát. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Singapur, USA nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie zemí se řadí Bulharsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Rakousko, Itálie, Finsko, Norsko, Slovinsko, Švýcarsko a také portugalská Madeira.

Při návratu ze zemí zelené a oranžové kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář (ZDE). Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Irsko, Island, Litva, Estonsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Řecko, San Marino, Švédsko, Kanárské ostrovy a Portugalsko vč. Azorských ostrovů. Od 1. července platí pro návrat ze zemí z červené kategorie stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadají ostatní země. Osoby, vracející se z červené a tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Podmínky testování a samoizolace při návratu se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete ZDE.

Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v mimoevropských zemích může u vybraných států dojít ke změně podmínek nutných pro návrat do České republiky.

Od soboty 31. července se změnily podmínky návratu dětí od 6 do 12 let ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červených a tmavě červených zemí). Těmto dětem po příjezdu stačí absolvovat do 5 dnů PCR test. Pokud bude výsledek negativní, nemusí již potom podstoupit samoizolaci. Zároveň nemusí podstupovat test před příjezdem/ příletem do ČR při cestě hromadnou dopravou. Upozorňujeme však, že dopravce může stanovit přísnější pravidla, proto všem rodinám doporučujeme si před cestou pečlivě zjistit podmínky dopravce, se kterým cestují.

Z důvodu možného šíření nových variant viru Ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací (černá kategorie), pokud to není bezpodmínečně nutné. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Tunisko, Zambii a Zimbabwe. V případě návratu z těchto zemí mají osoby, které mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo ty, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19, povinnost vyplnit Příjezdový formulář, nemusí však podstupovat testování a samoizolaci. Pro ostatní je nutné podstoupit před cestou na území ČR PCR test a následně setrvat 10 dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete ZDE.

