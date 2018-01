Ministerstvo životního prostředí: Blíží se lednová odstávka systému ISPOP

Od pátku 12. 1. 2018 do čtvrtka 18. 1. 2018 dojde k plánované provozní odstávce systémů Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP a informačního systému EnviHELP. Přerušení jejich provozu je nezbytné k údržbě systému a zkvalitnění jeho hardwarové výbavy.

Uživatelé systému ISPOP nebudou moci od zítřejší 8.00 hodiny po celý týden využívat systém k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o ovzduší, vodách, odpadech, obalech a evidenci IRZ. Za způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Co nebude dostupné

Během odstávky nebude možné zobrazit webový portál ISPOP (www.ispop.cz), přihlásit se do neveřejné části ISPOP, stáhnout PDF formuláře, zaregistrovat nového uživatele či subjekt nebo podat hlášení. Odstávka se dotkne i systémů navazujících na ISPOP. Znamená to, že nebude možné se přihlásit do Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (www.hnvo.cz), nebude dostupný portál EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), ani neveřejná část Registru zařízení.

Podrobné informace pro uživatele ISPOP platné během provozní odstávky najdete v dokumentu s názvem„Informace pro uživatele platné během provozní odstávky – leden 2018“ na stránce www.ispop.cz.

Budeme na telefonu

V době odstávky bude dostupná telefonická podpora, která slouží k řešení uživatelských a technických problémů. Volat můžete každý den, vždy od 9 do 16h na telefonní číslo: 267 125 267.

Upozorňujeme zároveň, že systém ISPOP nebude dostupný ani jeho operátorům, proto nebudou moci poskytovat informace o subjektech, uživatelích, nebude možné vyhledat hlášení apod.

autor: Tisková zpráva