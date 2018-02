Ministr vnitra informoval vládu o opatřeních při orkánu Herwart

Průběh orkánu však odhalil některé slabiny zejména v oblasti komunikačních a informačních systémů. K jejich odstranění pomůže analýza, kterou ministerstvo ve spolupráci s hasiči zpracuje do června tohoto roku.

Z hlediska počtu událostí, které museli hasiči řešit, je orkán Herwart největší živelní pohromou tohoto druhu. „Složky IZS zvládly situaci na výbornou, za to jim je třeba poděkovat. Samotný průběh však odhalil určité limity hlavně v oblasti komunikačních systémů,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Tísňovou linku 112 nebo 150 vytočilo během orkánu 29 305 lidí, ve špičce se tak uskutečnilo až pět tisíc hovorů za hodinu. Jednalo se o trojnásobek toho, co musely tísňové linky unést při orkánu Kyrill. Proto byly tísňové linky přetížené. „Je třeba zdůraznit, že navzdory přetížení linek nedošlo k žádnému ohrožení na životě nebo zdraví. Rozhodně se budeme snažit přijmout taková opatření, abychom do budoucna extrémní nápory tísňového volání zvládli ještě lépe,“ doplnil ministr.



Ministerstvo vnitra proto ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem zpracuje do konce června podrobnou analýzu toho, jak zajistit větší průchodnost systému tísňového volání. Další analýza se zaměří na chování radiokomunikačního systému PEGAS. Do budoucna bude také nutné připravit občany na to, jak se mají chovat během obdobných živelních událostí včetně toho, že je důležité nepřetěžovat linky tísňového volání neurgentními hovory.



Orkán Herwart zasáhl Českou republiku v období od 27. října do 1. listopadu 2017. Během něj řešily požární jednotky celkem 9925 událostí. Nasazeno bylo téměř 2300 jednotek čítajících přibližně 13 000 hasičů. Tísňové linky 112 a 150 přijaly 29 305 tísňových hovorů. Škody v souvislosti s orkánem vyčíslily pojišťovny na 1,37 miliardy korun.

Psali jsme: Ministr Metnar: Programy přispívají k řešení výzev, spojených s uprchlictvím Ministerstvo vnitra: V registru smluv byl zveřejněn již jeden milion smluv Ministr vnitra se sešel s vedením Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na softwarové produkty. Úřady ušetří až 630 milionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva