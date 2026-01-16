Moravské rychlíky budou zajišťovat České dráhy

České dráhy zvítězily v soutěži Ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků.

Na základě vyhodnocení nabídek byla nabídka Českých drah označena jako ekonomicky nejvýhodnější. Národní dopravce tak bude v následujících šesti letech zajišťovat provoz tří rychlíkových linek R8, R12 a R13.

Šestiletý kontrakt s platností od 12. prosince 2027, tedy od jízdního řádu 2028, resp. od jízdního řádu 2030 u linky R12, prodlužuje působení Českých drah na linkách R12 z Brna přes Olomouc do Jeseníku / Šumperku a R13 z Brna přes Břeclav do Olomouce. Zároveň se České dráhy vracejí na linku R8 Brno – Ostrava – Bohumín, která propojuje druhé a třetí největší město České republiky, a nyní ji provozuje RegioJet.

„Vítězství v soutěži na moravské rychlíky je pro nás potvrzením, že České dráhy dokážou podat nejlepší nabídku pro vlaky dálkové dopravy, která splňuje požadavky zadavatele a je pro něj zároveň ekonomicky nejvýhodnější. Jsme rádi, že budeme i nadále zajišťovat klíčové rychlíkové spoje na Moravě, a že se po několika letech vracíme na páteřní moravskou linku Brno – Ostrava. Cestujícím chceme nabídnout spolehlivé spojení, komfortní vozidla a vysokou úroveň služeb,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Celkový rozsah výkonů činí necelých 5 milionů vlakokilometrů ročně. Podle nové smlouvy bude linka R8 provozována v základním hodinovém taktu, linky R12 a R13 pak ve dvouhodinovém taktu s možností vedení posilových spojů v přepravních špičkách v části trasy. Na lince R13 zůstanou v provozu elektrické jednotky InterPanter řady 660 a 661, na linkách R8 a R12 budou nasazeny klimatizované soupravy s maximální rychlostí 140 až 160 km/h.

