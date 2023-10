Moravskoslezský kraj: Další školy mohou požádat o obědy pro děti zdarma, příspěvek mohou žádat zpětně

Moravskoslezský kraj se už sedmým rokem zapojil do projektu Obědy do škol. Nabízí školám, aby si zažádaly o příspěvky na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin.

Letos mohou mít zdarma obědy kromě dětí z mateřinek a základních škol také středoškoláci. Moravskoslezský kraj na tento projekt získal z evropských zdrojů 63 milionů korun, dalších 7 má alokováno ve svém rozpočtu. Tyto peníze jsou určené na tento a příští školní rok.

„Pro tento školní rok vyhlašujeme už druhou výzvu. V té první určené pro první pololetí tohoto školního roku získalo dotaci 79 škol z regionu. Celkově jim bylo přiděleno zhruba 11 milionů korun, které pokryjí stravování odhadem pro asi 2700 dětí z rodin, které si nemohou dovolit dětem obědy zaplatit. Do nové výzvy se mohou hlásit další školy, financí, které máme pro tyto účely připravené, je dostatek. Chceme tak zlepšit životní situaci dětí v nouzi, kvalitní stravou přispět k jejich zdraví, ale také pomoci těmto dětem cítit se v kolektivu spolužáků pohodově,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a vysvětlila, že na bezplatné stravování mají nárok děti z rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

Školy, které se ve druhém pololetí tohoto školního roku zapojí, mohou při doložení všech potřebných formalit zažádat o proplacení obědů zpětně i za první pololetí. V první výzvě získalo dotaci celkem 79 škol, bylo mezi nimi 11 krajských, 66 obecních a 2 soukromé církevní školy. Celkem jim bylo na první pololetí přiděleno téměř 11 milionů korun, pro druhé pololetí je ve druhé výzvě na bezplatné obědy připraveno 20 milionů. Moravskoslezský kraj bude v projektu pokračovat i ve školním roce 2024/2025.

„Zapojení do projektu sice s sebou může školám přinést nějakou práci navíc, ale jsem přesvědčená, že výsledek rozhodně za to stojí. Ráda bych školy vyzvala, že pokud by potřebovaly pomoc s přípravou projektu nebo s vyplněním žádosti, ať se na nás obrátí, mí kolegové z krajského úřadu jim budou k dispozici,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková s tím, že krajský úřad přijímá žádosti od 13 do 27. listopadu 2023. Dodala, že projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Plus, který má na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Znění podmínek pro poskytnutí dotace a kontakty na pracovníky jsou zveřejněny na webové stránce kraje v sekci Dotace.

