Moravskoslezský kraj: Díky sbírce dostali potřební dvanáct a půl tuny potravin

„Plýtvání jídlem je bolestí moderní doby. Celosvětově skončí v koši až třetina potravin, v naší republice je to 800 tisíc tun ročně. Věřím, že si všichni, kteří se do potravinové sbírky zapojili, uvědomí, že jsou lidé, kteří mnohdy opravdu nemají co jíst. Ať už jsou to senioři, lidé bez domova, handicapovaní nebo svobodné maminky s malými dětmi,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a dodal, že letos pro chudé zaměstnanci úřadu shromáždili více než 700 kilogramů potravin.

„Zapojení do potravinové sbírky vnímám jako projev lidské sounáležitosti, dobré vůle pomáhat, zájmu o okolní svět i projev společenské odpovědnosti. Děkuji všem kolegům z úřadu, že se do už 9. ročníku sbírky zapojili a podle svých možností nakoupili potraviny od těstovin, instantních polévek, sušenek, čajů až k sladkostem pro děti. Cením si také ochoty pomoci s organizací celé sbírky,“ řekl ředitel úřadu Tomáš Kotyza a připomněl, že se potravinová sbírka konala při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby v týdnu od 14. do 18. října.

Kromě zaměstnanců krajského úřadu se do potravinové sbírky zapojují již od roku 2013 také krajské příspěvkové organizace. „Jsem nadšený, že byly letos nejaktivnější střední školy. Nejvíc zabodovali gymnazisté z Českého Těšína a z Příbora. Je to důkaz, že si naše budoucí generace uvědomuje, jak je důležité pomáhat ostatním. Také snad pochopí, že dostatek, ve kterém žijeme, není automatický pro všechny. Dříve bylo vyhození krajíce chleba považováno za hřích, bylo by fajn, kdybychom se k této myšlence aspoň trošku vrátili,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že nejvíce do sbírky přispělo Gymnázium J. Božka z Českého Těšína, které do Potravinové banky poslalo 1,3 tuny jídla. Masarykovo gymnázium z Příbora pak pro chudé nashromáždilo 1,2 tuny.

Výtěžek sbírky budou kromě Potravinové banky, která je hlavním partnerem akce, rozdělovat potřebným i spolupracující organizace jako je Armáda spásy, Charita nebo Slezská diakonie.

