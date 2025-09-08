Moravskoslezský kraj: Podpora vodních záchranářů

Tisková zpráva

Moravskoslezský kraj finančně podpoří činnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a tří oblastních spolků Českého červeného kříže. Peníze pomohou udržet akceschopnost záchranářů, zajistit provoz a obnovit technické vybavení. Z krajského rozpočtu kraj rozdělí celkem 1,36 milionu korun.

„Vodní záchranáři Českého červeného kříže odvádějí skvělou práci. Jsou připraveni pomáhat při mimořádných událostech, zachraňují životy na vodních plochách nebo v jejich blízkosti a výrazně přispívají k bezpečnosti v našem kraji. Svou práci často vykonávají ve volném čase a s obrovským nasazením. Podpora, kterou jim poskytujeme, je investicí do bezpečnosti nás všech,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a upozornil, že Vodní záchranná služba ČČK je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému.

Všech šest skupin Vodní záchranné služby ČČK, které působí v kraji, obdrží po 100 tisících korun. Konkrétně jde o spolky v Bruntálu (Slezská Harta), Frýdku-Místku, Novém Jičíně, Ostravě, Těrlicku a druhý spolek na Slezské Hartě. Peníze využijí na nákup vybavení, provoz záchranářských stanic, školení, pojištění techniky nebo odměny trenérům a lektorům.

„Každoročně během léta na Těrlicku zasahujeme u desítek případů. Konkrétně vloni to bylo 57 výjezdů. Letošní sezóna sice ještě neskončila, ale předpokládáme, že bude i kvůli počasí klidnější. Nejčastěji vyjíždíme k úrazům, jako jsou zlomeniny nebo jiná poranění, ale taky ke kolapsům, kdy lidi podcení sílu horkého počasí a sluníčka. Při loňských povodních jsme pomáhali s evakuací domova seniorů v ostravské Nové Vsi, Těrlicku i Ostravě-Přívozu. Příspěvek od kraje využijeme například na zdravotnický materiál nebo opravy našeho vybavení,“ řekl předseda těrlické Vodní záchranné služby ČČK Lukáš Fojtík.

Kromě vodních záchranářů kraj podpoří i oblastní spolky ČČK, 760 tisíc rozdělí mezi tři, v Bruntálu, Frýdku-Místku a Ostravě. Tyto spolky se věnují vzdělávání obyvatel v oblasti první pomoci, pomáhají při mimořádných událostech a zajišťují zdravotnické asistence na veřejných akcích. Dotace jim pomůže s provozními náklady, obnovou vybavení, opravami vozidel nebo dovybavením sanitky.

