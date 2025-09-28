Moravskoslezský kraj: Vlaky Bruntál x Malá Morávka budou jezdit

29.09.2025 22:31 | Tisková zpráva

Lidé, kteří jezdí vlakem mezi Malou Morávkou a Bruntálem, se nemusejí obávat, že by provoz na této regionální železniční trati byl zrušen. Krajští zastupitelé vyčlenili peníze na zajištění její dopravní obslužnosti do konce roku 2030.

Foto: kr-moravskoslezsky.cz
Popisek: Moravskoslezský kraj

Cílem Moravskoslezského kraje je zajistit kontinuitu veřejné drážní dopravy na této regionální trati i po skončení stávající smlouvy s dopravcem MBM rail s.r.o. Moravskoslezský kraj má zájem na jejím zachování a je připraven objednat minimálně 300 vlaků ročně, aby byly splněny požadované limity. Krajští zastupitelé proto vyčlenili finanční prostředky na zajištění této objednávky.

„Moravskoslezský kraj toto spojení potřebuje. Pro náš region má význam nejen dopravní, ale i historický, kulturní a turistický. Proto jsme se rozhodli jednat a zajistit jeho budoucnost,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka. Poukázal na již vynaložené veřejné investice do infrastruktury.

„Věřím, že konstruktivní jednání se Správou železnic povede k dohodě o budoucím provozu. Ten by měl být zajištěn novou smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Podstawka. 

