Moravskoslezský kraj nabízí obcím a městům výhodné úvěry na investiční projekty

„Především pro malé obce je velmi složité vyčlenit ve svých rozpočtech prostředky na kofinancování velkých investičních projektů, a zároveň platit vysoké úroky z čerpaného komerčního úvěru. A na to by mohly využít právě úvěr z programu JESSICA III. Nebo třeba na zasíťování pozemků, bytovou výstavbu, startovací byty, revitalizaci brownfields s využitím pro podnikatelskou činnost nebo občanskou vybavenost, aktivity týkající se tzv. energetických služeb se zárukou,“ uvedla náměstkyně moravskoslezského hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková.

Dodala, že aktuální situace v bankovním sektoru a výše úrokových sazeb ukazuje, že finanční nástroj JESSICA může být pro obce v Moravskoslezském kraji velmi zajímavý. „Obce mohou v rámci tohoto programu získat úvěr až 35 milionů korun se zvýhodněnou úrokovou sazbou 50 procent z hodnoty 3měsíčního PRIBORU stanovenou ČNB. Splatit by ho měly do 15 let a existuje také možnost splatit ho předčasně. Proto je výhodné využít tento nástroj pro oblast bydlení a na zasíťování pozemků,“ upozornila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

Právě podpora bydlení se stala v programu JESSICA III nejžádanější. Zvýhodněné úvěry na výstavbu bytových domů k prodeji či pronájmu, ale také zasíťování obecních pozemků s následným prodejem se stalo velmi populárním nástrojem, jak využít úvěr pro výstavbu a následně ho rychle splatit díky odprodeji pozemků. Tak, jako to udělaly třeba obce Řepiště, Větřkovice, Studénka, Šenov u Nového Jičína nebo Uhlířov.

„Věděli jsme, že zájem o bydlení v Uhlířově je velký, a proto jsme hledali možnosti, jak tuto poptávku uspokojit a vybudovat lokalitu s možností individuálního bydlení, která bude koncepčně zapadat do rázu současné zástavby. Když jsme našli vhodnou lokalitu a dohodli jsme se se soukromými vlastníky na společném postupu, zbývalo ‚jen‘ vyřešit financování celého projektu, který několikanásobně převyšoval rozpočet obce. Finanční nástroj JESSICA III je přesně to, co jsme potřebovali. Nejlevnější, administrativně jednoduchý finanční úvěr, který nám umožňuje po prodeji stavebních pozemků úvěr bezplatně doplatit,“ řekl starosta Uhlířova Jiří Švendt.

