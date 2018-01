Muzeum Mladoboleslavska zve na besedu s izraelskou spisovatelkou českého původu, která přežila pochod smrti

Tato zajímavá dáma se narodila roku 1930 v Děčíně. Roku 1941 byla i s rodinou deportována do Terezína, odtud pak v roce 1944 do koncentračního tábora Osvětim. Na sklonku války se jí podařilo utéct z pochodu smrti z Osvětimi a ve vesničce Prostřekov se jí ujala rodina Jahnova, která ji vrátila zpět do života.

Krátce po absolvování ošetřovatelské školy v Praze odjela v srpnu 1948 do Paříže a poté do Izraele, kde žije dodnes. Její životní příběh se stal námětem několika knih a dočkal se i filmového zpracování.

autor: Tisková zpráva