Muzeum romské kultury je správcem památníků holocaustu Romů

Na Muzeum romské kultury přechází správa současného Památníku Hodonín u Kunštátu i Kulturní památky Lety u Písku včetně pověření pietně upravit místo, kde dosud stojí státem odkoupený vepřín. K fyzickému převzetí jmenovaných míst dojde do konce ledna, areál vepřína bude převzat dle smlouvy v průběhu měsíce března.

Celý proces převzetí památníků má své kořeny již v 70. letech minulého století, kdy Svaz Cikánů-Romů začal ve spolupráci s historiky zcela zamlčené téma otevírat. Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace, navazuje na snahy romských občanských i odborných iniciativ, které již dlouhodobě poukazovaly na nedostatečnou připomínku holokaustu Romů v České republice. Stalo se tak na základě usnesení Vlády ČR č. 609, 665 a 776 z roku 2017.

Památník Hodonín v Hodoníně u Kunštátu

Vybudování Památníku v místě bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu bylo po odkoupení areálu státem v roce 2009 úkolem Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského (Praha). Vybudování Památníku však Národní pedagogické muzeum nedokončilo, všechny plánované expozice dosud chybí. V areálu památníku se nachází budova infocentra, replika vězeňského baráku, zrekonstruovaný barák dozorců a kontrastně vyznačené jsou místa již nedochovaných původních budov tábora. Pietní místo Žalov (místo masových hrobů) je lokalizováno v lese za táborem a je oploceno.

„Do konce ledna 2018 převezmeme areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ vysvětluje ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová. „Od konce roku máme k dispozici grafické zpracování expozic v elektronické podobě. Nicméně stav expozic i budov bude teprve podroben odbornému zkoumání a zhodnocení. Zároveň bude nutno zajistit finanční prostředky na dokončení expozic, jejich výrobu a instalaci včetně dodávek osvětlení a audiovizuální techniky, což oproti původnímu plánu předchozí správce nerealizoval,“ dodává ředitelka s tím, že první veřejnou akcí, která proběhne v prostorách památníku, bude tradiční pietní akt v srpnu 2018, ovšem ještě bez možnosti shlédnout expozice. Už nyní je také jisté, že nový správce bude usilovat o návrat k původně zamýšlenému názvu Památník holokaustu Romů. Otevírací doba Památníku bude kopírovat otevírací dobu hradů a zámků v letní sezóně. „Věříme, že areál nabídne široké možnosti využití jak pro lektorské programy, tak i různé kulturní akce a má potenciál výrazně podpořit turismus v této lokalitě,“ dodává Horváthová.

Současná kulturní památka Lety u Písku

Prostory současného místa piety v Letech u Písku, které měl ve správě Památník Lidice, Muzeum romské kultury převezme do konce ledna. „Pro nás je zásadní, aby proces tvorby nového pietního místa byl transparentní, probíhala okolo něj veřejná debata a bylo zřejmé, že je to záležitost evropského významu, protože tak odkup vepřína i převod na muzeum skutečně vnímají odborníci i aktivní veřejnost v zahraničí,“ dodává Horváthová. Snahou muzea je také s pomocí podnětů odborné i laické veřejnosti a aktivistického sektoru dosáhnout co nejdůstojnější připomínky obětí holokaustu Romů na tomto místě.

Památník v Letech u Písku, likvidace vepřína a vybudování nového památníku obětem romského holocaustu

Veřejností nejsledovanější téma související s převodem památníků na Muzeum romské kultury, je odkup vepřína od firmy AGPI, a.s. státem. K podpisu převodní smlouvy došlo dne 23. 11. 2017 v Praze v Nosticově paláci. K převzetí samotného areálu Muzeem romské kultury dojde na jaře letošního roku.

Muzeum romské kultury se převodem stane správcem daného místa a na jeho bedrech bude ležet jak likvidace samotného vepřína, tak zadání archeologického průzkumu a nová pietní úprava místa.

„Přestože je to pro Muzeum velká výzva, jsme na ni připraveni,“ říká ředitelka muzea. „Likvidaci vepřína bude zajištovat odborná firma, která vyjde z veřejné soutěže,“ dodává. Termín vypsání výběrového řízení je však nutné časově sladit s tvorbou architektonického a výtvarného návrhu řešení budoucího pietního území. K rozhodnutí o jeho podobě plánuje muzeum přizvat odborníky i veřejnost, a proto se nedá očekávat, že by se v místě vepřína začalo bourat ihned po nabytí účinnosti kupní smlouvy tedy poté, kdy AGPI, a.s. s příchodem jara areál vyklidí. „Naším cílem je v průběhu roku 2018 vyjasnit, jaká pietní úprava daného místa je nejvhodnější a také nepřijatelnější,“ upřesňuje Horváthová. Důležitou součástí harmonogramu přeměny bývalého vepřína v důstojné místo piety je také debata o podobě místa za účasti odborné i laické veřejnosti.

