Muzeum skla a bižuterie: Česká mincovna slaví 25 let

Letos je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna. Jablonec nad Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město. K tomuto výročí připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“

Muzeum skla a bižuterie každoročně do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala. „Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi“, uvádí ředitelka muzea Milada Valečková.

Výstava představí výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo. „S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste“, zdůrazňuje kurátor výstavy Zdeněk Štafl. Pozornost si tak jistě zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. – Nové město pražské, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Výstava bude návštěvníky lákat i na nově získané exponáty. Chybět nebudou mimo jiné kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. Nejenže jde o první mince splňující celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se silnou vazbou k české státnosti – dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou svatováclavskou orlici.

Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také slabozrakým a nevidomým.

Nad výstavou „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“ převzal osobní záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního roku.

Psali jsme: NPÚ: Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí by se mohl stát kulturní památkou. V plánu je muzeum mlynářství Sto let Československa připomene čtveřice brněnských muzeí Moravské zemské muzeum vzpomíná na Vlastu Fialovou Regionální muzeum v Mikulově chystá pro návštěvníky nabitou sezonu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva