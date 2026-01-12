NKÚ: Výsledky výzkumu v dopravě, na který šly téměř dvě miliardy, se nepromítají do praxe

Příjemci podpory od ledna 2020 do konce dubna 2025 z tohoto programu vyčerpali 1,7 mld. Kč. NKÚ při kontrole zjistil, že ačkoliv příjemci podpory u kontrolovaných projektů dosáhli plánovaných výsledků, ty v některých případech nevedly k využití v praxi. Kontrola dále ukázala, že „Informační systém výzkumu, vývoje a inovací“ neposkytuje správné a spolehlivé informace a že Ministerstvo dopravy (MD) nebude schopno vyhodnotit úspěšnost programu DOPRAVA 2020+. U poloviny z 10 kontrolovaných projektů našel NKÚ problémy snižující účelnost a u téměř jedné třetiny pak i hospodárnost vynaložených prostředků.
Ministerstvo dopravy v roli externího aplikačního garanta nepřispělo k zavedení výsledků do praxe, ačkoliv právě to by mělo být úkolem aplikačního garanta. Odpovědnost za uplatnění výsledků v praxi však garant nenese. Tu má příjemce podpory. Důsledkem takto nastavených podmínek je riziko snížení účelnosti poskytnutých prostředků, které se potvrdilo u dvou ze tří kontrolovaných projektů.
Nález NKÚ lze dokumentovat např. na projektu „Centrální digitální evidence dopravních uzavírek“ (C-ZONE). Příjemce čerpal podporu ve výši téměř 16 mil. Kč a ve stanoveném termínu předložil tři počítačové programy, metodiku a jeden funkční vzorek. Technologická agentura ČR (TA ČR) v rámci závěrečného oponentního řízení uvedla, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Ačkoliv bylo MD coby aplikační garant od počátku zapojeno do projektu, nakonec proces přenesení výsledků do praxe nezahájilo. Místo toho v době kontroly NKÚ zadalo přípravu jiného informačního systému na zpracování digitální evidence dopravních uzavírek (IS CREDO).
NKÚ při kontrole dále odhalil, že „Informační systém výzkumu, vývoje a inovací“ neposkytuje správné a spolehlivé informace. Přitom je tento IS považován za jediný autorizovaný, úplný a závazný zdroj informací o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Přestože za pravdivost a včasnost údajů předávaných do IS odpovídá TA ČR, neověřovala důsledně správnost předaných a zveřejněných údajů. NKÚ zjistil, že v osmi případech z 10 byly v IS zveřejněny nesprávné údaje o výši podpory, o závěrečných oponentních řízeních a výsledcích projektů.
Kontrola také ukázala, že TA ČR nenastavila pravidla pro posouzení přiměřenosti a adekvátnosti osobních nákladů projektů. Stanovení výše osobních nákladů ponechala agentura na příjemcích. Osobní náklady u kontrolovaných projektů tvořily 73 % až 85 % z celkových nákladů projektu. V soukromém sektoru byly navíc průměrné osobní náklady oproti vysokým školám dvojnásobné. Zatímco průměrné roční osobní náklady na úvazek u vysokých škol se pohybovaly v rozmezí 520 tis. Kč až 965 tis. Kč, u soukromého sektoru to bylo od jednoho milionu do 1,82 mil. Kč.
Ministerstvo dopravy nenastavilo vhodná kritéria pro objektivní posouzení cílů. Kontroloři NKÚ zjistili, že úroveň úspěšnosti projektů bude MD hodnotit v okamžiku, kdy nebude reálně znát jejich skutečné přínosy, a proto po ukončení programu DOPRAVA 2020+ na konci roku 2026 nebude MD schopno vyhodnotit úspěšnost tohoto programu.
