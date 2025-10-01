NP Šumava: Ať Šumava shoří? Strážci letos likvidovali čtyřicítku nelegálních ohnišť

Tak jako každý rok i letos nejméně desítky, možná stovky návštěvníků zbytečně vystavovaly území NP Šumava, hasiče a také obyvatele Šumavy riziku požáru. Každé ohniště je totiž požárním rizikem, zvláště v místech lesních porostů, kde je špatná dostupnost vody a také hasičské techniky.
„Takových míst je opravdu mnoho. Ohniště vytvořená lidmi jsme našli například na Obřím hradě, Třístoličníku, na Medvědí stezce nebo dokonce na Dračích skalách u Svojší, kde je nejen skalnatý, velmi špatně přístupný terén, ale také klidové území bez možnosti legálního přístupu,“ vyjmenovává Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava
„Na některých místech jsme navíc museli hasit, ať už třeba na Kozích Hřbetech nebo v oblasti srnských serpentin. Mnohá ohniště byla nalezena ještě jako aktivní a naši strážci je museli dohašovat,“ doplňuje mluvčí.
„Na území Národního parku Šumava vyjíždíme v průměru k zhruba desítce případů zahoření, z nichž většina prokazatelně vzniká lidským přičiněním. Rozdělávání ohňů mimo povolená stanoviště tak zásadně zvyšuje riziko požáru, zvlášť v letním suchém období,“ vysvětluje velitel Jednotky požární ochrany NP Šumava Petr Šrail.
„Bohužel, i když máme z Českého Švýcarska nedávnou zkušenost, co dokáže požár, navíc založený člověkem, někteří jsou nepoučitelní. Zákaz rozdělávání ohňů na území národních parků mimo vymezená stanoviště není žádným zbytečným omezením, ale důležitým pravidlem, které chrání lidské majetky a v neposlední řadě i životy. A protože naši strážci nemohou být všude celých 24 hodin, je to opravdu především na zodpovědnosti každého z nás, aby dodržoval pravidla,“ apeluje vedoucí strážní služby NP Šumava Vít Chlada.
Správa NP Šumava je na případný požár připravena. Má funkční a proškolenou hasičskou jednotku vybavenou nejnovější hasičskou technikou, hasičským záchranným sborem ČR schválenou „Dokumentaci zdolávání požárů“. Vytvořená náběrná místa pro vodu a také pravidelně udržuje sjízdné a dobře průjezdné cesty pro požární techniku a to i v Klidových území.
„I tak si ale všichni přejeme, abychom techniku ani hasiče nemuseli povolávat k ostrému zásahu. Můžeme být špičkově připraveni na spoustu scénářů, ale každá taková událost je vždy rizikem – navíc úplně zbytečným. Proto prosím všechny, dbejte základních pravidel pohybu a setrvávání na území národních parků. Jsem si jist, že i ti, kteří zakládají nepovolená ohniště, mají přírodu Šumavy rádi. Bylo by skvělé, kdyby tuhle lásku dokázali naplnit tím, že žádný oheň v přírodě nezaloží,“ vyzývá ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
Na území Národního parku Šumava je možné legálně a bezpečně rozdělávat oheň pouze v zastavěných a zastavitelných území, tedy především v obcích, a také v kempech. Zákaz rozdělávání ohňů a manipulace s otevřeným ohněm platí všude jinde, včetně nouzových nocovišť.
autor: Tisková zpráva