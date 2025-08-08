NP Šumava: Vimperští čápi učí mláďata létat

V letošním roce však konečně došlo k zahnízdění páru na komíně Pensionu Volyňka. Čapí pár trpělivě inkuboval po dobu jednoho měsíce vajíčka, ze kterých se vylíhla krásná čápata. Ta se po zhruba třech týdnech začala stavět na vlastní nohy, většinou však stále ležela. Po dalších dvou uplynulých týdnech již samostatně chodila, aby ve stáří šesti týdnů začala zkoušet stát na jedné noze, jako dospělí ptáci.
Velký den D, kdy se pokusí samostatného letu nastává ve stáří 2 měsíců, kdy jsou kompletně dorostlé ruční letky a rýdovací pera. Dospělí ptáci se již nemohou dočkat, až jim odpadnou rodičovské povinnosti a snižují mláďatům krmné dávky, aby je donutili konečně opustit hnízdo. První let mláďat je mnohdy neobratný, některá jej odbydou pouhým oblétnutím hnízda. Některá zas zmizí třeba na hodinu z dohledu.
Čapí mláďata si musí osvojit schopnost letu, jako člověk chůzi. Tímto se konečně dostáváme k meritu tohoto příspěvku.
Potkáte-li v lukách za městem, v přiléhající zahrádkářské kolonii či za lázněmi (Hotel Anna) čapí mláďata neochotná vzletu, ustupující po zemi, nevolejte na ZS Klášterec. Tato NEPOTŘEBUJÍ pomoc.
Naopak bychom prosili o KONTAKTOVÁNÍ, naleznete-li mláďata v uzavřené zástavbě, pohybující se mezi vozidly apod.
V žádném případě se čapí mláďata nepokoušejte samostatně odchytit! Svým zobákem útočí zejména do obličejové části a mohou vám způsobit vážná zranění.
autor: Tisková zpráva