Tyto pravomoci nemá. Paroubek posílá vzkaz Pavlovi i „hradní skupině“ za ním

Tak takhle ne, pane prezidente! Vzkázal jste ve svém komentáři hlavě našeho státu. Můžete to, prosím, i pro naše čtenáře více rozebrat?
Myslím, že pan prezident se snaží přivlastňovat si pravomoci, které mu podle Ústavy vůbec nepřísluší. Chtít po předsedovi vlády, kterého ani nejmenoval, programové prohlášení příští vlády, to je něco, co se vymyká běžným zvyklostem. Já si nevzpomínám, že by se něco takového někdo z prezidentů před ním odvážil chtít. Takže to je opravdu velmi nestandardní a vlastně v rozporu s Ústavou.
Velmi správná byla reakce třeba pana Turka, který řekl, tak jak jsem to viděl v televizi, že se mu zdá, že to připravované vládní prohlášení je v pořádku a že ho měnit nebudou. Já myslím, že je to v pořádku. Pan prezident by chtěl dotlačit tuto vládu v podstatě do pozice vlády, která skončila. Která prohrála ve volbách se svým programem. Ale tato vláda přišla s jiným programem, s jiným řešením věcí, včetně zahraniční a bezpečnostní politiky a to musí respektovat i první občan státu. Určitě, když dá nějaké připomínky, tak stejně tak jako je dají jiní občané, to vláda zváží, některé akceptuje a některé nikoliv.
Domnívám se, že chování prezidenta a celé té hradní skupiny lidí, to je zvláštní kávová sedlina lidí typu Žantovského a Koláře, tak hraničí, podle mého názoru, s vydíráním. Protože teď už se snaží přenést ostří útoku přímo na možného předsedu vlády. My v tuto chvíli, skoro dva měsíce po volbách, nemáme ještě předsedu vlády, který by byl jmenován řádným způsobem, a snaží se ho vydírat s tím takzvaným střetem zájmů.
Tak já nevím, jakým způsobem a do jaké míry je to závazné, nějaké rozhodnutí Ústavního soudu, nějaký jeho výklad, ale domnívám se, že to v Ústavě napsáno není, že je nějaký střet zájmů nebo něco takového. Je dost zpětných vazeb v Poslanecké sněmovně, koneckonců bude aktivní opozice, to očekávám, která může eventuální dopady možného střetu zájmu sledovat. Může je vyčíslovat a může se podle toho chovat. Takže hradní skupina by se měla uklidnit a měla by se začít věnovat jiným věcem. Kladení věnců, přípravě těchto věcí atd. Nikoliv věcem, kterým nerozumí. Ústavním pořádkům oni nerozumí, nebo nechtějí rozumět.
A jak by se teď tedy podle vás měl zachovat Andrej Babiš?
Myslím, že jeho nemohou nejmenovat předsedou vlády. To je zřejmé. Pokud by zkusili nějakou úřednickou vládu, tak ta neprojde. Takže jim vlastně nezbývá nic jiného, než ho jmenovat. Protože úřednické vládě neschválí jediný zákon, včetně zákona o státním rozpočtu. Takže bychom tady měli permanentní rozpočtové provizorium a krizi by měl na krku prezident Pavel a ta jeho hradní kamarila.
Když zmiňujete státní rozpočet, jak byste komentoval to, co se kolem něj dělo?
Domnívám se, že to jsou pokusy o trapnou obstrukci a pokusy přenést celý ten problém, který je podle mého názoru obří. A to říkám jako člověk, který se rozpočty zabýval celý život. A jestli v mandatorních výdajích chybí na ministerstvu práce něco ke 40 miliardám a dalších téměř 40 miliard chybí na realizaci dálniční sítě, nebo vůbec dopravních staveb, no tak to je hrůza. A dalších 15 miliard to vypadá, že jsou přeceněné příjmy státního rozpočtu. A to nemluvím o těch drobných miliardách, které chybějí v těch jednotlivých kapitolách. Takže je potřeba ten rozpočet narovnat, těch 100 miliard tam zjevně chybí. Vláda Petra Fialy je vláda naprostých neumětelů a ministr financí je elektrikář. To je možná z části polehčující okolnost, ale pak se tady nikdy neměl této funkce ujmout.
A když se vrátíme k tomu návrhu programového prohlášení vlády, jak se vám líbí, určitě jste ho pročítal….
Tak mi vyhovuje. S některými věcmi souhlasím víc, s některými méně. A domnívám se, na rozdíl od prezidenta, že to vládní prohlášení nemá nějaké významné slabiny.
Z více stran zaznívá kritika, že v něm chybí jakákoliv zmínka o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě. Měla by tam taková zmínka být?
Myslím, že tato vláda chce ukázat, že k věcem chce přistupovat jinak a že má představu o jiném řešení sporů nežli válkou. Možná, že prezident Pavel a další, kterým to tam chybí, tak asi měli dělat víc pro to, aby tam úřadovala dál Fialova vláda. A tyto věci prosazovala. Ale vláda Andreje Babiše bude mít na věci jiný názor a předpokládám, že budou dělat vše pro to, aby pomohli mírovému uspořádání poměrů na východě Evropy.
Když mluvíte o mírovém uspořádání, vraťme se ještě k té sbírce na raketu dlouhého doletu Dana 1. Jak toto okomentovat?
Myslím, že lidé, kteří přispěli na tu raketu, tak by měli spíš přispívat našim chudým spoluobčanům, lidem, kteří jsou v nouzi, nežli na to, aby se připravila nějaká raketa, která může zabíjet i civilisty. To si myslím, že je věc osobního vkusu a já takovýto nevkus tedy nesdílím.
Velké haló bylo také kolem jakéhosi „přetahování“ o ukrajinskou vlajku na budově Sněmovny. Její stažení na rozhodnutí Tomia Okamury a následné vyvěšení malých vlajek z rukou budoucí opozice. Jak toto komentovat?
Domnívám se, že máme jiné problémy a ne vlajku nějaké země, která s námi není ani v NATO, ani v EU. Takže to je zase věc osobního názoru. Předseda Sněmovny došel k názoru, že tam ta vlajka nepatří. Podle mého názoru tam nepatří ani izraelská vlajka. Samozřejmě, pokud přijedou státníci z těchto států, tak ano, ale jinak tam patří jen česká vlajka. Takže to je správné rozhodnutí. A znovu opakuji. Máme jiné a mnohem větší problémy, často způsobené vládou Petra Fialy, než abychom se zabývali takovými prkotinami, jestli někde bude viset ta nebo jiná vlajka. Tam patří jen česká vlajka, možná vlajka EU.
Celkově, jak vnímáte tento povolební čas, atmosféru v naší zemi? Co říci k postoji politiků, kteří prohráli? Vy sám jste asi před dvěma týdny napsal komentář s názvem Pokus o vzpouru poražených ve volbách…
No je to tak. Myslím, že to je naprosto výstižný název. Oni prostě nechtějí brát na vědomí svoji prohru, která je poměrně výrazná. 108 mandátů ku 92, tak kolem sebe kopou jako kobyla. Takže je to chvílemi opravdu nevkusné a nedokáží zachovat dekorum.
A co ta kritika na adresu některých Motoristů, například Turka nebo Macinky, ohledně případných ministerských postů?
To je taková, jak já říkám, pomsta za Sudety. Protože by byli zřejmě rádi, ti dosavadní koaličníci z Fialovy vlády plus Piráti, aby se Motoristé přidali k nim a vytvořili alianci proti Babišovi. Takže je to taková pomstychtivá akce a domnívám se, že to bylo velmi sofistikovaně připravené, na úrovni zpravodajské akce, proti panu Turkovi. Pak sice našli nějakého troubu, který to vzal na sebe, ale tomu věří málokdo, že někdo by odvedl takovouto práci. Takže to měli v šupleti připraveno pro případ, že by se Motoristé do Sněmovny dostali, což se stalo, tak to spustili.
Čím dál víc si myslím, že Andrej Babiš musí Filipa Turka jmenovat. Protože celá ta sedlina, která je kolem prezidenta, včetně Žantovského, která ovládá v podstatě bezvýhradně, monopolně, ministerstvo zahraničních věcí, potřebuje, když ne rozehnat, tak alespoň, aby se tam rozproudila krev. Aby tam přišli noví lidé. Je zde řada absolventů diplomatických akademií, kteří nemají uplatnění. Takže je potřeba trochu tam udělat průvan. A pan Turek, nepochybuji o tom, že je schopen takový průvan udělat.
Toho se právě tato hradní družina a k nim přidružení lidé, obávají.
Pokud jde o pana Macinku, tak ten ještě nezačal s nějakou kandidaturou, ještě se nevyjádřil a už proti němu bylo asi 500 podpisů, které se tedy ohrazovaly proti nějakému jeho výroku z volební kampaně, že poteče zelená krev. No tak projevily velkou obrazotvornost a také velkou, řekněme, fantazii, že by tady ministři životního prostředí byli vždy odborníci. Že by to měli být pomalu doktoři věd, minimálně věd přírodních. No tak já když tam vidím toho nebožáka, co je tam teď za lidovce a co tam byla předtím ta paní, taková velmi neobratná, která neuměla ani slovo anglicky, no tak si myslím, že tohle je člověk, který alespoň zná státní správu, pracoval u prezidenta Klause. Což je také věc, která tyto lidi, kteří na něj útočí, rozběsňuje. Takže je potřeba neustupovat těmto peticím a žádná revize výsledků voleb se prostě konat nebude.
autor: David Hora