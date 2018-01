NPÚ: O titul Historické město roku 2017 usilují za Jihočeský kraj čtyři kandidáti

Do soutěže o Historické město roku 2017 se přihlásila čtyři jihočeská města – České Budějovice, Prachatice, Slavonice a Třeboň.

Již od roku 1994 vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Již Ministerstvo pro místní rozvoj Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Jejím hlavním posláním je ocenit každý rok ta města, která na tomto poli dosáhnou nejlepších výsledků. Vítěz získává titul Historické město roku.

Za Jihočeský kraj se v roce 2017 do soutěže přihlásila čtyři města:

České Budějovice

Prachatice

Slavonice

Třeboň

Hodnoticí komise složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích zvolí do konce ledna 2018 vítěze krajského kola, který postoupí do celostátního kola. Nejpozději do března 2018 celostátní komise určí celkového vítěze soutěže, který se stane držitelem titulu Historické město roku 2017.

Vítězové krajských kol obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v dubnu 2017 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Držiteli titulu Historické město roku z minulých ročníků jsou: Jičín 2016, Příbor 2015, Cheb 2014, Chrudim 2013, Jilemnice 2012, Uherské Hradiště 2011, Znojmo 2010, Beroun 2009, Šternberk 2008, Jindřichův Hradec 2007, Polná 2006, Česká Kamenice 2005, Františkovy Lázně 2004, Spálené Poříčí 2003, Prachatice 2002, Nový Jičín 2001, Litomyšl 2000, Kutná Hora 1999, Klášterec nad Ohří 1998, Kroměříž 1997, Třeboň 1996, Kadaň 1995 a Svitavy 1994.

Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón spolupořádají tři instituce – Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž se koná každoročně již od roku 1994.

Přehled všech přihlášených měst.

autor: Tisková zpráva