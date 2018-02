NPÚ: Role kastelána zámku Hluboká nad Vltavou se ujal ředitel lesnického muzea

Kastelánem zámku Hluboká nad Vltavou se od Nového roku stal Martin Slaba. Pomyslné žezlo mu předal Miroslav Pavlíček, který zámek spravoval posledních 15 let a nyní odchází do důchodu.

Oba kasteláni pracovali dlouhá léta nedaleko od sebe. Martin Slaba byl od roku 2005 ředitelem jihočeské pobočky Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada, který se nachází rovněž v Hluboké nad Vltavou. Mimo to je spojuje zájem o památky a láska k ornitologii.

Miroslav Pavlíček začal na zámku v Hluboké pracovat jako kastelán v roce 2003. Tehdy měl s touto pozicí již bohaté zkušenosti – vyzkoušel si ji na zámcích Blatná a Červená Lhota. Během jeho působení na Hluboké se podařilo rozšířit návštěvnickou nabídku o další dva prohlídkové okruhy, konkrétně Soukromé apartmány a nejnověji Hostinské pokoje, které se návštěvníkům otevřely vloni v říjnu. Zpřístupněna byla i zámecká věž, která se těší velkému zájmu veřejnosti. V roce 2007 zahájil zámek Hluboká projekt tzv. nekonečné sezóny, kdy má památka otevřeno i během zimních měsíců a nabízí zimní prohlídkovou trasu ve vytápěných prostorách zámku. I přes náročný provoz byla na Hluboké v letech 2001–2007 provedena kompletní obnova fasády zámku a celá řada dílčích oprav a restaurátorských zásahů.

Martin Slaba chce na aktivitu bývalého kastelána navázat. Na Hluboké by rád pořádal více akcí a zvýšil jejich rozmanitost, chtěl by se zaměřit také na aktivity pro děti. Jeho cílem je rovněž přilákat návštěvníky z blízkého okolí. Přál by si, aby byl zámek atraktivní i pro ty, kteří ho dobře znají. V budoucnu Martina Slabu čeká též obnova zimní zahrady zámku.

Martin Slaba se narodil v Benešově u Prahy, v roce 2003 absolvoval magisterské studium v oboru Historie – Angličtina na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, posléze pracoval několik let jako archivář ve Státním okresním archivu v Benešově. Průvodcovskou praxi na památkovém objektu si vyzkoušel na státním hradě Rabí v roce 2001. Absolvoval kurzy muzejního výstavnictví, projektového managementu a manažerských dovedností v kultuře, foundraisingu pro kulturní objekty a public relations v praxi kulturních objektů. Dlouhodobě se věnuje také publikační činnosti. Vyšlo mu množství článků a studií, účastnil se rovněž tvorby řady výstavních katalogů. Podílel se na monografiích Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga (2014), Encyklopedie strojů a nářadí. Lesnictví, myslivost a rybářství (2011) nebo Českoslovenští legionáři z okresu Benešov (2001).

V rámci správy zámku Ohrada získal bohaté zkušenosti s postupy při nakládání s historickým objektem, který je národní kulturní památkou. Vedle práce ředitele muzea však pracoval rovněž jako kurátor sbírek. Na zámku uskutečnil výstavu Šumava – tajemství, nostalgie, příběhy, za kterou získal v roce 2007 třetí místo v soutěži Gloria Musaealis vyhlašovanou Asociací muzeí a galerií ve spolupráci s Ministerstvem kultury v kategorii Muzejní výstava roku.

Jak je vidět, zámek Hluboká nad Vltavou získal všestranného a zkušeného kastelána. Návštěvníci proto jistě nebudou ochuzeni o další pestrá a plodná léta zámku.

autor: Tisková zpráva