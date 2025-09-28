MPO podpoří digitalizaci malých a středních podniků

Výzva je primárně určena na podporu digitalizace malých a středních podniků v oblasti automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení podnikových procesů. Žádosti bude možné podávat od 20. 10. 2025 do 18. 2. 2026 prostřednictvím portálu ISKP2021+.
„Digitalizace a zavádění moderních technologií jsou základem budoucího růstu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Právě inovace, automatizace a využívání digitálních nástrojů zjednodušují život podnikatelům i zákazníkům, zvyšují efektivitu podnikových procesů a snižují provozní náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Pro výzvu Digitální podnik – digitální technologie – výzva I. platí splnění podmínky počáteční investice dle nařízení GBER. Žadatelem, resp. příjemcem, mohou být podniky splňující definici malých a středních podniků s?místem realizace v?přechodových regionech. Podrobnosti k výzvě jsou ZDE.
„Rozvoj digitálních dovedností, dostupnost kvalitní ICT infrastruktury a cílená podpora malých a středních podniků jsou přitom nezbytnými kroky k překonání digitální propasti a k plnému využití potenciálu digitální ekonomiky. Tímto způsobem mohou české firmy dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti na globálním trhu,“ dodává Martin Hronza pověřený řízením sekce ekonomiky a fondů EU.
Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 zaměřeného na Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné instituce. Jejím cílem je podpořit zvyšování digitální úrovně podniků na českém trhu prostřednictvím financování nákupu a implementace pokročilých digitálních technologií.
„Díky moderním digitálním řešením mohou MSP rychleji uvádět produkty či služby na trh a efektivněji spolupracovat s obchodními partnery. Digitalizace rovněž usnadňuje expanzi na zahraniční trhy např. prostřednictvím online platforem. Významným přínosem je také posílení transparentnosti, zvýšení bezpečnosti a schopnost rychle se přizpůsobit dynamickým změnám v technologickém prostředí,“ podotýká ředitel odboru inovativních a digitálních řešení Petr Filipi.
Výzva je určená pouze pro projekty, jejichž cílem je zvýšení digitální úrovně a akcelerace digitální transformace MSP vedoucí k usnadnění plného využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky a společnosti, čímž bude zajištěna, resp. zvýšena jejich konkurenceschopnost, a to prostřednictvím komplexních investic do zavádění pokročilých software, hardware a služeb ve smyslu principu průmyslu 4.0.
Žadatel je hodnocen za přínosy a dopady projektu dosažené pořízením digitálních technologií, které model hodnocení reflektuje konkrétními technickými kritérii posuzujícími jednotlivé aspekty přínosů projektu. Realizované přínosy jsou pouze ty, kterých bude dosaženo pořízením digitálních technologií v?rámci předloženého projektu.
Model hodnocení je nastaven jako jednokolový s?kolovým druhem sběru a hodnocení žádostí o podporu. Model hodnocení obsahuje kritérium, v?němž je s?ohledem na zacílení Výzvy přidělení bodů odvislé od předpokládané ceny výrobních strojů, které jsou součástí projektu, přičemž bonifikuje projekty bez takových technologií nebo s?jejich nižší hodnotou.
Parametry výzvy byly konzultovány s podnikatelskými svazy a asociacemi. Její finální podobu také projednala a doporučila k vyhlášení Platforma pro digitalizaci hospodářství. Platforma je stálým poradním a koordinačním orgánem MPO pro naplňování cílů a realizaci reformy a investic.
Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.
OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je sekce ekonomiky a fondů EU MPO.
autor: Tisková zpráva