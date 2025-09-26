Premiér Fiala: Věřme sobě a síle svého přesvědčení

26.09.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do Poslanecké sněmovny

Premiér Fiala: Věřme sobě a síle svého přesvědčení
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Dámy a pánové, věřme sobě a síle svého přesvědčení, ne tomu, co nám říká někdo jiný.

Nevěřte tomu, že už je rozhodnuto. To nám nasouvají do hlavy nejen marketéři hnutí ANO. Ale je i v zájmu cizích nepřátelských zemí, abychom věřili, že už jiná cesta není, že demokraté prohrají a že prozápadní vláda už je odepsaná a lidé ji nechtějí. Ale takto to není.

Máme to ve svých rukách. Do 4. října není rozhodnuto vůbec nic. Nesmíme podléhat malomyslnosti. To je špatně.

Češi, Moravané a Slezané, občané a občanky, Vy všichni, kterým záleží na České republice, přijďte k volbám a zvolte si svou budoucnost. Spolu je nás dohromady dost na to, abychom naši republiku dokázali udržet tam, kam patří: V Evropě. Na Západě. V bezpečí.

Braňme Česko! Braňme svobodu! Braňme prosperitu! Volte číslo 11. Volte koalici SPOLU. Česká republika Vás potřebuje!

Děkuji.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

K německým platům se Česko nikdy nepřiblíží, dělá tečku Švihlíková
Průzkum, který „nepřekvapivě zapadl“. Zlé pro Fialu. Holec ukázal
Premiér Fiala: Jedině koalice SPOLU může konkurovat Babišovi
Záchvat aktivity u Fialy. A podraz na STAN. Rakušan už pálí zpět

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , kampaň , premiér , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyhraje koalice Spolu volby do Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Petr Beitl byl položen dotaz

Důvěra

Jak si vysvětlujete, že podle dat OECD věří této vládě jen 19 procent občanů? Analytici i politologové se shodují, že za tím stojí kombinace faktorů – finanční nejistota, pocit politického odcizení i přetrvávající vnímání korupce. Co vy na to? Upřímně mě přijde, že jste si sami vědomi, že nejste moc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zastupitelé ANO Liberec: Nemocnice je především veřejná služba

20:07 Zastupitelé ANO Liberec: Nemocnice je především veřejná služba

Prohlášení zastupitelského klubu hnutí ANO v Liberci