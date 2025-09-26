Premiér Fiala: Věřme sobě a síle svého přesvědčení

Dámy a pánové, věřme sobě a síle svého přesvědčení, ne tomu, co nám říká někdo jiný.
Nevěřte tomu, že už je rozhodnuto. To nám nasouvají do hlavy nejen marketéři hnutí ANO. Ale je i v zájmu cizích nepřátelských zemí, abychom věřili, že už jiná cesta není, že demokraté prohrají a že prozápadní vláda už je odepsaná a lidé ji nechtějí. Ale takto to není.
Máme to ve svých rukách. Do 4. října není rozhodnuto vůbec nic. Nesmíme podléhat malomyslnosti. To je špatně.
Češi, Moravané a Slezané, občané a občanky, Vy všichni, kterým záleží na České republice, přijďte k volbám a zvolte si svou budoucnost. Spolu je nás dohromady dost na to, abychom naši republiku dokázali udržet tam, kam patří: V Evropě. Na Západě. V bezpečí.
Braňme Česko! Braňme svobodu! Braňme prosperitu! Volte číslo 11. Volte koalici SPOLU. Česká republika Vás potřebuje!
Děkuji.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV