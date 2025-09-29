DAKO-CZ míří na italský veletrh Expo Ferroviaria

29.09.2025 13:45 | Tisková zpráva

Ve dnech 30. září až 2. října se uskuteční v italském Miláně již dvanáctý ročník veletrhu EXPO Ferroviaria.

Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, na tomto veletrhu nebude chybět. S vlastní expozicí na něm vystavovala v roce 2023 poprvé a vrací se i v letošním roce. Pro návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti si připravila řadu novinek, včetně ukázky hybridního spřáhla na hybridní vodíkovou lokomotivu, která bude jedním z hlavních lákadel veletrhu.

„Velmi si vážím spolupráce, kterou se nám podařilo navázat s italskou společností Sitav, která patří mezi průkopníky ve vývoji hybridní lokomotivy,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ, a dodává: „Tato strategická partnerství nás posouvají dále a díky nim máme unikátní možnosti aplikovat nové technologie na zákaznické projekty.“

Na tento projekt bude kromě hybridního digitálního automatického spřáhla dodán kompletní brzdový systém DAKO. Prezentace samotné lokomotivy s označením FENHYCE (Fuel cell ENergy HYdrogen Converted Engine) proběhne ve středu 1. října ve 12.30 hod. na venkovní expozici AT-A02. Prezentováno zde bude hybridní digitální automatické spřáhlo DAKO, ale také samotné provedení a myšlenka vývoje vodíkové lokomotivy.

Z dalších produktů představí DAKO-CZ na veletrhu Expo Ferroviaria například špalíkovou brzdovou jednotku. Tato jednotka je stlačeným vzduchem poháněná brzda, která je určena pro provoz kolejových vozidel osobní dopravy. Je vybavena pneumatickým válcem, stavěčem odlehlosti a převodovým mechanismem. Chybět nebudou modely brzdových jednotek či brzdové komponenty vyvíjené dle normy UIC.

„Věříme, že expozice společnosti DAKO-CZ zaujme návštěvníky z řad jak odborné, tak široké technické veřejnosti a stane se místem, kde navážeme nové kontakty a utužíme vztahy s klienty. Pro italský veletrh máme připravenu také impozantní slide show, která bude zobrazovat nosná témata veletrhu, kterými jsou: digitalizace, elektronika, udržitelnost a inovativnost,“ uzavírá Stanislav Pometlo.

Expozici společnosti DAKO-CZ najdou návštěvníci veletrhu v hale F, stánek 80. Veletrh Expo Ferroviaria je nejvýznamnější železniční akcí v Itálii. Na minulém veletrhu v roce 2023 prezentovalo své produkty a řešení 274 vystavovatelů z více než 15 zemí, z toho se 80 společností představilo na akci poprvé a navštívilo ji téměř 12 tisíc návštěvníků.

O DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických, elektromagnetických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 209letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 57 milionů euro, na kterých se z 59 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní vagóny a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Jižní Americe, Africe, Asii a na Blízkém východě, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě vývoje a výroby brzdových systémů a komponentů věnuje i jejich následnému servisu.

V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již společnost soutěž vyhrála. V roce 2022 společnost získala prestižní ocenění Czech Superbrands, stala se součástí UNIFE. V letech 2023, 2024 a 2025 firma ocenění Czech Superbrands obhájila. 

