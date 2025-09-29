Zwyrtek Hamplová: Demonstrace Milionu chvilek? Jen fráze, pusto a prázdno

Podoteky… aneb pár poznámek k demonstraci Milionu chvilek o extrémistech.
Srovnám-li řečníky napříč spektrem, bylo to snadné - protože to srovnat nejde; demonstrace Milionu chvilek je třetí liga jak formou (fráze), tak obsahem (jen útoky, jinak PUSTO a PRÁZDNO)
Pokud hoši označili za extrémisty hlavně Stačilo a Motoristy a pak SPD, pak budu důrazně oponovat. Žádné extrémisty nevidím. Znám OSOBNĚ řadu z kandidátů Motoristů a Stačilo, a jsou to lidé, kteří už mnohé v odborné praxi i veřejném prostoru dokázali a ví dobře, co a proč činí - namátkou uvedu jména Filip Turek, Petra Rédová, Otakar Březina, Petr Macinka, Vladimír Pikora, Gabriela Sedláčková, Jana Bobošíková, Vidlák - Daniel Sterzig, Liana Janáčková, Vojtěch Krňanský, Jiří Kobza…. Jsou to normální, dokonce často v okolí dost vyčnívající lidé… Rozhodně je s nimi o čem mluvit, něco umí a jsou to lidé do první linie…. A zasmát se umí taky… Že mají občas jiné názory na něco konkrétního je úplně normální, dokonce že i kandidují za jiná hnutí i jiným stylem je úplně běžné…. to zásadní je jejich zájem o naši zemi, ať jde zleva nebo zprava…. Všimněte si, že se neurážejí, pouze argumentují, protože pokud kde vystupují, nebo co kde píší, jsou vždy precizně připraveni… A že se vždy neshodnou? Děkujme bohu… Trvalá shoda na všem je diktatura a vypnutý mozek….
Obdobně je to s extrémismem u SPD - já chápu, že Jindřich Rajchl, který stejně jako u soudů bývá i před kamerami precizně připraven, mnohé zaskočil, protože na něho zkrátka nestačili… Ale koho byste si vzali do první linie, kdyby vám šlo opravdu o hodně? Advokáta Jindřicha Rajchla, nebo nějakého teď něco dostudovaného Mikuláše Mináře? A znám samozřejmě osobně řadu dalších lidí z kandidátek SPD - Libora Vondráčka, Milana Lopraise, Markétu Šichtařovou, Zuzku Majerovou, Karlu Maříkovou, Jaroslava Foldynu, Miroslava Ševčíka, Vladimíra Zlínského, Miroslava Havrdu… a mohla bych pokračovat. Holt už dost pamatuju. Nikdy mne nezklamali.
Extrémisté? To se ti chvilkaři, co se náhle probudili, zbláznili? Jistě, nejsou-li argumenty, musí se jít do těchto nálepek... Zažila jsem to taky. Ale není to trapné?
Ale povšimněme si, že často jde - napříč spektrem - o skvělé právníky, ekonomy, lékaře, starosty… Není to ten důvod, proč se jich tak bojí? Že jim nemají koho postavit ani před ty kamery?
Přátele mám samozřejmě také v ANO, v senátu dokonce jsou dnes nejbližší spojenci, řadu jejich kandidátů sleduji na radnicích, a kdybych je měla známkovat, mají za jedna - například Jana Berkovcová. Dokonce si myslím, že Andrej Babiš se za poslední roky naučil komunikovat tak nějak napříč, je z něho trochu jiný, klidnější člověk, a když jsem ho v druhém kole už jako senátorka jasně podpořila ve volbě do funkce prezidenta, nemusím litovat. Podpořila jsem chlapa. Máme na sebe od té doby kontakt, a nestane se, že by mi neodpověděl. Jeho kampaň je docela svěží, a na kauzu Čapí hnízdo a střet zájmů mám jako advokátka, která se v tom vyzná, už léta jasný názor.
Extrémisty proto nevidím. Vidím lidi různých názorů, povah, různých schopností a stylů. Kteří spolu klasicky soupeří. A pak ty, kteří jim často nesahají v profesích ani politice ani po kotníky. O to víc je urážejí a doufají, že je to bude dokonce dál živit.
To je asi vše, co bych k tomu řekla…
Demokracií se dnes bohužel nejvíce ohánějí ti, kdo po ní nejvíce šlapou… Protože nic jiného než ostatní poučovat neumějí…
autor: PV