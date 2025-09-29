Holec u televize: Lhář Fiala a splátka Marcely Augustové

Petr Holec ve svém komentáři na platformě Gazetisto zhodnotil předvolební debatu partajních lídrů, kterou podle jeho slov odvysílala „vládní“ Česká televize. A to bez účasti Andreje Babiše. Hnutí ANO jako jediné nezastoupil jeho předseda, ale místopředseda Karel Havlíček. Koalici SPOLU reprezentoval premiér Petr Fiala (ODS), hnutí STAN ministr vnitra Vít Rakušan, SPD předseda Tomio Okamura, Piráty Zdeněk Hřib, hnutí Stačilo! Kateřina Konečná, hnutí Přísaha Róbert Šlachta a stranu Motoristé sobě Petr Macinka.
Po zhlédnutí debaty Petr Holec konstatoval, že skutečným poraženým je celé Česko. Upozornil, že voliči by se nikdy neměli rozhodovat podle televizních debat, protože v nich zaznívají lži a dezinformace. To ostatně potvrdil Petr Fiala právě v debatě na České televizi. Označil ho proto za „chorobného lháře“.
Zkritizoval také samotnou Českou televizi, která podle něj nedokázala lži účastníků korigovat. Očekával by aktivnější přístup, když veřejnoprávní stanici lidé platí z koncesionářských poplatků. „Berme to jako její splátku své vládě, která nám zvýšila daň z ČT, prý hlavně kvůli tomu, že se v ČT nelže,“ uvedl Holec.
Zaměřil se i na moderátorku debaty Marcelu Augustovou, která podle něj svými otázkami nadržovala vládě, když „deformovala realitu a aktivně vytvářela dojem z reality ve prospěch vlády“.
Fialova vláda dobře ví, jak špatná je skutečná ekonomická situace. Uvedl, že čtyřletka Petra Fialy zemi ekonomicky poškodila, a proto se celá vládní strategie voleb snaží zakrývat realitu strachem z Ruska a z opozice. Proto se Holec podivil, že se moderátorka v debatě přesto ptala lídrů, proč mají lidé pocit, že se mají hůř, když ekonomika roste a „daří se nám“.
Díky vládní dramaturgii debaty, která nahrávala premiérovi, mohl „chorobný lhář Petr Fiala“ divákům například tvrdit, že jeho vláda porazila inflaci. Augustová se také z lídrů snažila dostat odsouzení Ruska za Ukrajinu, aby tečka byla čistě vládní.
autor: Natálie Brožovská