ČEZ Teplárenská: Topná sezona 2025/26 na Mělnicku zahájena

Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát. Pokud tomu tak zatím není, zahajuje ČEZ Teplárenská dodávky tepelné energie na žádost a po dohodě s odběrateli, Stejně tak s ohledem na další vývoj počasí, může být dodávka tepla opět přerušena. Oficiálně celá topná sezona trvá od 1. září daného roku do 31. května roku příštího.
Výrobní a provozní jednotka Střed, oddělení provozu rozvodu tepla Mělník, zajišťuje dodávky tepla pro město Mělník a obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice, prostřednictvím Teplárny Energotrans ze Skupiny ČEZ (dříve Elektrárna Mělník). Celková délka horkovodních rozvodů dosahuje 36,7 km, teplovodní rozvody měří 5,6 km. Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se jedná o 6 211 domácností.
Minulá topná sezona 2024/2025 přitom trvala na Mělnicku 234 dní. Dodávky tepla od září 2024 do května 2025 meziročně vzrostly o 11 procent. Hlavním důvodem bylo počasí, neboť topná sezona byla třetí nejchladnější za posledních deset let. S dodávkami tepla ČEZ Teplárenská začala již 13. 9. 2024, krátce nato 18. 9. 2024 však vlivem oteplení došlo k přerušení vytápění, které se pak naplno rozjelo 27. 9. 2024. K ukončení topné sezony 2024/2025 došlo 27. 5. 2025. Vzhledem k nadprůměrným teplotám byly v dubnu a květnu dodávky dvakrát přerušeny, a to od 16.4. do 24.4. a od 30.4. do 6.5. Topná sezona 2023/2024 trvala 203 dní.
O ČEZ Teplárenská, a.s., více ZDE. Společnost ovšem není jen dodavatelem tepla, ale nabízí i komplexní služby spojené s dodávkou tepla jako obsluhu a provozování tepelných zařízení. Je součástí ČEZ ESCO a svým zákazníkům také zprostředkovává veškeré integrované služby moderní energetiky, jako jsou energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, vzduchotechnika, klimatizace nebo kogenerační jednotky. Více ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva