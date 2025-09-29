Zahradil: Deep state je terminus technicus opírající se o spřízněné neziskovky a média

Pamatujete Sira Humphreyho ze satirického seriálu “Ano, pane ministře/pane premiére”? Tak to je “deep state” v karikované podobě.
Jinak ovšem není “deep state” žádná potrhlá konspirační teorie, ale terminus technicus. Označuje část státní byrokracie (hlavně silové složky), co chce řídit stát po svém, bez ohledu na zvolenou politickou reprezentaci. Opírá se vlivově o část spřízněných médií a o část aktivistického nevládního sektoru. Jde o moc, peníze i ideologii.
Donald Trump poznal sílu “deep state” na vlastní kůži, tak se jej teď se svým týmem pokouší demontovat. V Evropě jsme to viděli třeba na příkladu rumunských prezidentských voleb.
A u nás? Poslechněte si naši debatu.
