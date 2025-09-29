Místo superdebaty v ČT to Babiš rozbalil jinde. Občan by měl vidět

Hned na začátku si Babiš kopl do debaty na ČT, které se neúčastnil, a do Petra Fialy. „Já se strašně bavím, protože na ČT jede debata, premiér uráží všechny a lže jako obyčejně,“ poznamenal a žertovně ještě dodal, že se lidé asi nebudou dívat, když na ČT běží „superdebata“. Od jedné divačky pak přišlo poděkování, že je Babiš u Xavera a ne tam.
Emisní povolenky
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Zmínil, že k tomuto systému povolenek se jeho vláda vyjádřila zamítavě. Ale během českého předsednictví česká ministryně za lidovce Anna Hubáčková hlasovala pro. A připomenul také slova Mariana Jurečky: „Díky obrovskému úsilí českého předsednictví se podařilo zpřísnit trh s emisními povolenkami.“ Spolu s tím, že tento systém chtějí ve STAN a v TOP 09. Zastropování cen povolenek je podle něho také Fialova lež.
„Můžete se spolehnout, že pokud my tam budeme, nezavedeme to. Uděláme všechno proto, abysme to vylobbovali, a když ne, tak se budeme soudit a nebudeme to respektovat,“ přesvědčoval Babiš.
Důchody
Babiš sliboval návrat k důchodovému systému, jaký byl za něho, tedy zvrácení Fialovy důchodové reformy.
EET a daně
Babiš slíbil navrácení systému jako EET 2.0. Odmítl také další navyšování záloh pro OSVČ.
Obnovitelné zdroje
Šéf ANO prohlásil, že nedovolí, aby se z ČR stal dovozce elektřiny kvůli obnovitelným zdrojům v Německu a v Polsku. Připomenul blackout, během kterého byla „půlka Prahy bez elektřiny“. Odmítavě se stavěl také k tomu, že by skončily uhelné elektrárny dříve, než budou dostavěné nové bloky Dukovan.
Koalice
Babiš uvedl, že pro něho není reálné sestavovat vládu s hnutím STAČILO! Ale uvedl také, že „nenechá vládnout Fialu“.
Referenda
Podle Andreje Babiše není referendum o Evropské unii a NATO potřeba. „Chceme vyhrát příští evropské volby, abysme vyhnali ty zelené šílence, lidovce a tyhle,“ prohlásil a dodal, že vystoupení z EU by bylo pro ČR velice nevýhodné. Jako příklad dal brexit. „Ti investoři tady, i ta Škoda auto, by mohli naložit roboty a celou tu fabriku a odvézt ji do Německa,“ mínil s tím, že chce Evropu „ovládnout a zachránit“.
Bezpečnost
U bezpečnostních sborů Babiš zmínil záměr zvýšit tabulkové a základní platy. A hovořil i o přesčasech a benefitech. Kritizoval také, že se Janě Černochové za minulý rok podařilo nabrat jen 374 vojáků a že na univerzitě obrany v Brně klesl počet studentů.
Došlo i na další příhodu. „Já jsem byl v Plzeňském kraji, Stříbro. Tam je děsně moc těch zahraničních dělníků. A ti lidé mi řekli, že večer se bojí jít na náměstí, protože je tam bordel a mají strach. Já říkám: CO městská policie? Městská policie nemá ty kompetence a kdyby zasáhla, tak riskuje trestní stíhání. Já jsem byl úplně v šoku, to musíme změnit.“
Setkání v Praze
Otázku na Babiše položil také předseda pražského ANO, Ondřej Prokop, který se ptal, kdy se s Babišem budou moci setkat občané hlavního města. Babišovi nejdříve nedocházelo, proč se Prokop ptá na streamu, ale pak mu došlo, že jde o propagaci. Odpověděl, že v Praze, která nepatří mezi bašty ANO, bude 30. září. A vytáhl propagační leták. „A pan Prokop má za úkol tohle rozdávat. A já ho z toho zkouším. Praha dostala 300 000 takovýhle letáků, pane Prokope. Tak zítra mi napíšete, kolik jste jich rozdal,“ vzkázal. „Ale on maká. Protože já makal 2012–2013, rozdával jsem koblihy, teďka rozdávám letáky,“ dodal ještě o Prokopovi.
Rušení ministerstev
Přišel dotaz, zda bude ANO slučovat ministerstva. „Pokud tam budeme, zrušíme ministra pro Evropskou unii, ministra pro vědu a výzkum... Ministr pro Evropskou unii žádný být nemá, když je silný premiér, tak ten dělá zahraniční politiku. Ten dělá EU, NATO, společně s prezidentem,“ odpovídal Babiš a dodal, že ministr pro vědu a výzkum je také zbytečný, protože „to dělal s Karlem (Havlíčkem) sám“.
„Když jsem odcházel z úřadu vlády a předával jsem to... červený koberec, kytky, dopis na rozloučenou, to jsem si tehdá ještě myslel, že je Fiala slušný člověk. Tak tam bylo celé jedno volné patro. Teďka už tam nemají kde sedět. Tam je potřeba okamžitě propustit 300 lidí. Samozřejmě budeme šetřit,“ slíbil. Nechce ale slučovat ministerstvo kultury a školství.
Ukrajinci
Zazněl i dotaz na Ukrajince, kteří hojně využívají českého zdravotnictví, jehož služby mají zdarma. Babiš se vyslovil pro to, aby zneužívání zdravotnictví a dávek skončilo a v Česku zůstali jen ti, kdo mají „stejné povinnosti jako ostatní“. Nově přišetší prý štvou i Ukrajince, kteří do Česka přišli dříve.
Očkování
Dorazila připomínka, že na Slovensku zarazili očkování nebezpečnými vakcínami proti covidu. „Já už nevím, čemu mám věřit,“ svěřil se Babiš a dodal, že už by na další očkování proti covidu nešel. Prohlásil, že za covidu rozhodovali podle odborníků, jako byl ministr Prymula, Rastislav Maďar nebo Roman Chlíbek.
Obrana
Babiš kritizoval Janu Černochovou za nákup F-35. Zmínil údajně ruské drony nad Polskem, které sestřeloval stroj F-16 „který stojí miliony“, zatímco dron asi 250 tisíc. „Já jsem byl na summitu NATO, kde Trump všechny péroval za ta dvě procenta. Ale samozřejmě 5 % (HDP) je nesmysl. Dneska dojednali, že se tam budou vykazovat dálnice NATO, nemocnice NATO, a tak dále. Takže je to celé zkreslené. A tahle vláda nedává 2 %. Jim tam chybí 8 miliard. Všechno vykazují na základě záloh,“ kritizoval pak cíle ve zbrojení. „Když mi Trump řekne, abych skočil z pátého patra, tak neskočím,“ dodal ještě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta