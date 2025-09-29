Senátor Hraba: Moderní je teď útočit na ty nejstarší. Opravdový hnus

29.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům socioložky Lucie Vidovičové v rozhovoru pro iDnes, že z evolučního hlediska nedává smysl vydržovat si ve společnosti seniory.

Moderní je teď útočit na ty nejstarší. A tento trend je opravdový hnus.

Vážím si lidí, kteří celý život pracovali, abychom my se teď mohli mít dobře. To je ostatně i našim úkolem, abychom i dalším generacím vytvořili podmínky pro dobrý život. A starší lidé si za svoji celoživotní práci zaslouží úctu, nikoliv okopávání.

Ale říkám si, co kdyby někdo začal šířit podobné nesmysly o různých menšinách? To by hned byl oheň na střeše...

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
senátor

  • senátor
