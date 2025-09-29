Senátor Hraba: Moderní je teď útočit na ty nejstarší. Opravdový hnus

Moderní je teď útočit na ty nejstarší. A tento trend je opravdový hnus.
Vážím si lidí, kteří celý život pracovali, abychom my se teď mohli mít dobře. To je ostatně i našim úkolem, abychom i dalším generacím vytvořili podmínky pro dobrý život. A starší lidé si za svoji celoživotní práci zaslouží úctu, nikoliv okopávání.
Ale říkám si, co kdyby někdo začal šířit podobné nesmysly o různých menšinách? To by hned byl oheň na střeše...
autor: PV