„Sbohem, Fialo, sbohem, Pekarová.“ Macinka nahlédl do budoucnosti

23.09.2025 16:26 | Reportáž

„Za pár dnů si vezmeme svou zemi zpátky.“ Motoristé sobě v Praze odstartovali finální část předvolební kampaně. Podle šéfa strany Petra Macinky musejí skončit všechna nezodpovědná, zelená nebo ideologická šílenství a zdražování života. „Existují jen muž a žena a rozhodl o tom Bůh, ne nějaké neziskovky,“ burácel Macinka na akci, kde představili i netypický volební klip.

„Sbohem, Fialo, sbohem, Pekarová.“ Macinka nahlédl do budoucnosti
„Už jen pouhých pár dnů a přijde to. Sbohem, Fialo, sbohem, Pekarová, sbohem, Rakušane, sbohem, Piráti a sbohem, tahle neschopná pětikoalice. A vítej zpět, svobodná Česká republiko! Byly to čtyři dlouhé roky slabosti, zbabělosti, zadlužování a projídání budoucnosti. Čtyři roky inflace a zvyšování daní. Čtyři roky podlézání Bruselu. Čtyři roky, v nichž jsme poslušně schválili nové emisní povolenky, přistoupili na migrační pakt a podepsali zákaz spalovacích motorů. Už za pár dnů tohle všechno skončí! Po letech zdiskreditované Fialovy vlády má letos každý pravicový volič slušnou a vážnou alternativu, kterou jsou Motoristé sobě,“ zahájil setkání za neustálého přerušování bouřlivým potleskem.

Český národ se podle Macinky probouzí a bere si zpět svoji budoucnost. „Naše země může být znovu silná, může být znovu hrdá, může být znovu svobodná. Znovu se můžeme stát zemí, která sebevědomě rozhoduje sama o sobě. Už brzy nám z Bruselu nebudou diktovat, kolik musíme přijmout migrantů, jak máme topit, čím máme jezdit nebo co si musíme myslet. Rozpočtoví amatéři nám už nebudou zvyšovat daně i dluhy zároveň. Stojíme na prahu změny a v jádru této změny jsou Motoristé sobě. Nová a čerstvá značka, kterou nikdo nezkrotí a nikdo si ji nekoupí. Máme odvážný program, který se dá naplnit, a odvážný tým, který ho dokáže prosadit,“ uvedl Petr Macinka.

„Nervózní elity a jejich přátelé dělali všechno pro to, aby nás umlčeli. Křečovitě o nás lhali, nesmyslně nás osočovali z jakési proruskosti, a dokonce se před volbami absurdně pokusili kriminalizovat Filipa Turka. Snažili se nás oslovovat a zesměšňovat. Chtěli vám vzít váš hlas, vaši naději, vaše sny i vaši vlastní zemi. To se jim ale nepodaří, protože český národ se nezlomí a my za deset dní uspějeme,“ konstatoval v pozitivním tónem protknuté řeči předseda Motoristů.

Co bude podle Macinky úspěch Motoristů znamenat po volbách? „Bude to konec migračního paktu a zelené fanatické agendy, která všechno zdražuje. Bude to konec indoktrinace našich dětí genderovými a transgenderovými nesmysly, protože lidé jsou samozřejmě buď muži, nebo ženy. To je dáno bohem, ne nějakou neziskovkou! Bude to hlavně konec státní buzerace a návrat spravedlnosti pro každého občana,“ pokračoval Petr Macinka a vyzval týmy svých členů i dobrovolníků, aby nepolevili ve finální okamžik volební kampaně. „Následujících deset dnů budou znamenat hodně. Triumf obyčejného občana nad arogantní vládní kastou máme na dosah,“ dodal. 

Lídr Motoristů v Plzeňském kraji, marketér a hudebník Oto Klempíř, představil novou, závěrečnou podobu kampaně s heslem „Volte Motoristy, nikdo se to nedozví“. Vysvětlení je prosté. Podle Klempíře čelili podporovatelé Motoristů v uplynulé době výsměchu, tlaku, nadávkám a různým formám perzekuce právě kvůli tomu, že stojí za Motoristy. Těmto lidem posílají Motoristé vzkaz, že za volební plentou je každý sám a může se na vyhrožování z vysoka vykašlat. 

Filip Turek, europoslanec a lídr Motoristů ve Středočeském kraji, zdůraznil, že stojíme na prahu změn evropského i celosvětového systému. „Naše země si zaslouží více než sebedestrukční nařízení Bruselu, klimatické šílenství, brutální zdražení života a migrační pakt, který je tikající bombou. My chceme bezpečnou zemi a stát, který chrání vlastní občany, a nikoli zájmy cizích struktur,“ uvedl Turek s tím, že volba Motoristů je volbou zdravého rozumu.

autor: Radim Panenka

