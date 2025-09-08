Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France

08.09.2025 11:56 | Tisková zpráva

V jihomoravských Dolních Dunajovicích se v sobotu uskuteční 11. ročník benefičního koncertu „Na křídle motýla“.

Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France
Foto: Martin Production
Popisek: Světlana Nálepková a Martin France

11. ročník benefičního koncertu „Na křídle motýla“ se uskuteční v sobotu 20. září 2025 od 17 hodin v Dolních Dunajovicích pod záštitou jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, primátorky města Brna Markéty Vaňkové a starosty obce Dolní Dunajovice Josefa Hasníka. Koncert na návsi obce se bude konat premiérově pro Nadační fond Emil, který pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat.

>

Letos do kraje vína na úpatí Pálavy přijedou například rocková zpěvačka a učitelka na Mezinárodní konzervatoři Praha Marcela Březinová, herečka, šansoniérka a milovnice Tibetu Světlana Nálepková, ze Slovenska dorazí třetina pop-operního Tria La Gioia Matěj Vaník.

Dorazí též herečka a zpěvačka také původem ze Slovenska Vanda Károlyi, jihočeská zpěvačka a zdravotní sestra nemocnice Prachatice Maja Rose a také blonďatá dračice s velkým hlasem Zuza Nová, zpěvák, který velmi rád zpívá písně Karla Gotta pod jménem Michael Malý, a z Prahy přijede též vokální acappella Choirrizo. A už pojedenácté zazpívá na koncertu zpěvák, herec a producent tohoto koncertu Martin France.

plakát

Vstupenky je možné už nyní zakoupit v předprodeji na stránkách Ticketlive ZDE.

Koncert se bude konat, i když bude pršet, protože je pro diváky připraven velkokapacitní stan.

Psali jsme:

Zpěváci na Noci s hvězdami vyzpívali pro postiženou Ronju téměř sto tisíc
Již 15. ročník benefičního koncertu „Kdo má rád…“ podpoří děti z jihočeské prachatické nemocnice
Česká televize: Rok mimořádné pomoci, diváci loni přispěli potřebným více než 140 miliony
Český rozhlas chystá benefiční koncert pro severní Moravu

 

Zdroje:

https://www.ticketlive.cz/cs/event/11-rocnik-beneficniho-koncertu-na-kridle-motyla-20-09-2025?fbclid=IwY2xjawMlfKJleHRuA2FlbQIxMQABHgwQXkjKb2B0eEW2H0D5v-tVVxLLEmu5yMGmhzkHlGjXlIRZBzAxtZ6k_ath_aem_bPzeJhPNjCCAE5T38RoZNQ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Jihomoravský , TZ , benefice , Martin Production

autor: Tisková zpráva

Petr Sadovský byl položen dotaz

Jak je možné, že za předražené zakázky nenese nikdo z odpovědných politiků odpovědnost?

Nejen politickou, ale i třeba trestně právní? Vždyť to je přeci plýtvání našimi penězi a kdo ví, jestli za tím vším není i korupce? Nebo proč by jinak někdo kupoval něco, co je předražené? Teda pokud mu to jednoduše není jedno, protože to nejde z jeho kapsy, čemuž bych se taky úplně nedivil, ale pro...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor Pecky z ovoce rozhodně nevyhazujtePecky z ovoce rozhodně nevyhazujte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France

11:56 Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France

V jihomoravských Dolních Dunajovicích se v sobotu uskuteční 11. ročník benefičního koncertu „Na kříd…