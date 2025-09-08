Na benefici si přiťuknou burčákem Březinová, Nálepková i France

11. ročník benefičního koncertu „Na křídle motýla“ se uskuteční v sobotu 20. září 2025 od 17 hodin v Dolních Dunajovicích pod záštitou jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, primátorky města Brna Markéty Vaňkové a starosty obce Dolní Dunajovice Josefa Hasníka. Koncert na návsi obce se bude konat premiérově pro Nadační fond Emil, který pomáhá handicapovaným dětem a mladým lidem sportovat.
Letos do kraje vína na úpatí Pálavy přijedou například rocková zpěvačka a učitelka na Mezinárodní konzervatoři Praha Marcela Březinová, herečka, šansoniérka a milovnice Tibetu Světlana Nálepková, ze Slovenska dorazí třetina pop-operního Tria La Gioia Matěj Vaník.
Dorazí též herečka a zpěvačka také původem ze Slovenska Vanda Károlyi, jihočeská zpěvačka a zdravotní sestra nemocnice Prachatice Maja Rose a také blonďatá dračice s velkým hlasem Zuza Nová, zpěvák, který velmi rád zpívá písně Karla Gotta pod jménem Michael Malý, a z Prahy přijede též vokální acappella Choirrizo. A už pojedenácté zazpívá na koncertu zpěvák, herec a producent tohoto koncertu Martin France.
Vstupenky je možné už nyní zakoupit v předprodeji na stránkách Ticketlive ZDE.
Koncert se bude konat, i když bude pršet, protože je pro diváky připraven velkokapacitní stan.
autor: Tisková zpráva