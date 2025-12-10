Pavel Tůma: Generál Zůna bude člověkem na svém místě

Jsem velmi rád, že nový ministr bude právě generál Jaromír Zůna, říká zastupitel Ústeckého kraje Pavel Tůma, hájící barvy strany PRO Jindřicha Rajchla. Vyjádřil se i k dalším kandidátům na ministry navrženými hnutím SPD.

Pavel Tůma: Generál Zůna bude člověkem na svém místě
Foto: Repro FCB
Popisek: Pavel Tůma a Jindřich Rajchl

V nastupující vládě obsadí SPD Ministerstvo dopravy. Ministrem bude Ivan Bednárik, ze kterého si média dělala legraci, že neumí česky a nemá VŠ vzdělání. Přesvědčil vás?

Za pana Bednárika, dle mého názoru, mluví profesní kariéra. Znám mnoho lidí, kteří jsou odborníci na svém místě i bez vysokoškolského vzdělání.

Co vy jako zastupitel Ústeckého kraje čekáte od Ministerstva dopravy?

Věřím, že se bude plně soustředit na další pokrok v rozvoji železniční dopravy, a to hlavně v oblasti vysokorychlostních tratí.

Dalším ministrem za SPD by měl být generál Jaromír Zůna. Ten zase odmítl novinářům přeříkat fráze jako „stojíme za Ukrajinou“ a „Putin je zločinec”. Chyběly vám tyto věty?

Vůbec ne. Pan generál je člověk na svém místě. Vzhledem k tomu, že jsem s ním měl možnost v poslední době vést několik rozhovorů, tak mě pan generál přesvědčil o své pevné orientaci na struktury NATO. Je to člověk s kompletním přehledem o české armádě. Jsem velmi rád, že nový ministr bude právě generál Jaromír Zůna.

Jste pro masivní navýšení výdajů na obranu, jak je to po nás žádáno z NATO?

Jsem pro systematické a smysluplné investice koordinované s ostatními členskými státy NATO. Zároveň  jsem přesvědčen, že článek 3 je to místo, které bychom měli brát za bernou minci vzhledem k rozvoji obrany.

Dále SPD obsadí křeslo ministra zemědělství Martinem Šebestyánem. Ten zastupuje podniky průmyslového zemědělství, které produkuje valnou většinu potravin. Nevadí to? Prý hrozí střet zájmu s Agrofertem.

Sám jsem z potravinářského byznysu a velmi dobře si pamatuji problematiku postupu na MZE, když nebyl ministr z oboru. Proto bych to bral jako přednost pana Šebestyána. O střet zájmů se nebojím. A hlavně Agrofert není jediný potravinář nebo zemědělec v ČR. Věřím, že pan Šebestyán bude skvělý ministr.

Co od tohoto ministra čekáte?

Minimálně tlak na srovnání konkurenčních podmínek s ostatními členskými státy EU. A také navýšení kontroly kvality potravin proudícím k našim občanům.

Osud Filipa Turka jako ministra životního prostředí je nejasný. Přejete si, aby nakonec ministrem byl?

I přesto, že Filip Turek je pro mnohé kontroverzní osobou, tak je nominantem koaliční strany. A to by se mělo respektovat. MŽP je silové ministerstvo, které pro nás v dnešní době znamená mnohem více, než si lidé dokážou představit. Jen čas ukáže, zdali si Filip Turek nabrousí ještě více své politické ostruhy na tomto ministerstvu nebo to bude znamenat konec jeho kariéry.

autor: Martin Huml

