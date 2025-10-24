Na léčbu lupénky vydala ČPZP loni téměř 200 milionů korun

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vynaložila loni na léčbu 6 600 pacientů s prokázanou diagnózou lupénky bezmála 200 milionů korun. Nákladnou biologickou léčbu už přitom letos pojišťovna uhradila téměř devíti stovkám pacientů, což je více, než za celý loňský rok.
„Lupénka postihuje všechny věkové skupiny. Naším nejmladším pojištěncem, který se léčil s touto diagnózou, bylo teprve roční dítě, zatímco nejstarší měl 96 let, ovšem nejvíce pacientů je ve věku od 45 do 59 let. Tato věková skupina je také, co se týče vynaložených finančních prostředků, nejnákladnější,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Celkové náklady ČPZP na léčbu lupénky:
* pacienti, kteří se s lupénkou léčí opakovaně
** péče o pacienty, která byla vykázána k datu 31.8. 2025
Biologickou léčbu dostává dvojnásobný počet pacientů proti roku 2020
Když běžná terapie nezabírá a pacient splní stanovená kritéria, uhradí ČPZP nákladnou biologickou léčbu. Ta díky cílenému efektu na imunitní systém dokáže těžké projevy lupénky utlumit a pacienta navrátit do kvalitního života. Tento typ léčby se uskutečňuje se ve specializovaných pracovištích, tzv. smluvních centrech. ČPZP ji hradí podle podmínek, které stanovil Státní ústav pro kontrolu léčiv.
„Takzvanou centrovou léčbu jsme letos uhradili již 867 pacientům, přitom loni za celý rok to bylo 819 pacientů, Proti roku 2020 se počet těchto pacientů téměř zdvojnásobil. Naším nejnákladnějším pojištěncem potýkajícím se s těžkými stavy lupénky byl loni muž z Moravskoslezského kraje. ČPZP za jeho léčbu zaplatila přes půl milionu korun,“ doplňuje mluvčí ČPZP.
Náklady ČPZP na biologickou léčbu:
Stres a další vlivy negativní faktory ovlivňují průběh lupénky, a tak by se nemocní lidé podle odborníků měli snažit žít vyrovnaný život bez emočních výkyvů. To znamená naučit se zvládat stres a snažit se vyhnout všemu, co by mohlo zavinit nárůst či znovuzplanutí onemocnění, ať už jde o kosmetiku, chemické a čisticí látky nebo jiné faktory. Důležitá je důsledná léčba a zdravý životní styl s dostatkem spánku, pitným režimem, vyhýbat se alkoholu a cigaretám.
Světový den lupénky a Puntíkový den na podporu nemocných
Psoriáza má velký vliv na psychiku a způsobuje sociální izolaci lidí, což se snaží odbourat Světový den lupénky, který připadá na 29. října. V České republice na tuto nemoc už šestým rokem upozorňuje Puntíkový den. Tato akce pomáhá šířit povědomí o tom, že lupénka není pro okolí nebezpečná a snaží se měnit pohled veřejnosti na nemocné lidi. Podpořit tuto myšlenku může každý, kdo si ve středu 29. října vezme něco s puntíky, vyfotí se a fotografii nasdílí na sociálních sítích s hashtagem #PuntikovyDen2025.
autor: Tisková zpráva