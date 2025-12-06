NZM: Stoletá lokomobila Brouhot & Cie se po rekonstrukci představí v Ostravě

Muzeum zve všechny zájemce na slavnostní předání repasované lokomobily s praktickou ukázkou funkce parního stroje. Lokomobila, kterou muzeu zapůjčila firma Vyncke, s.r.o., bude následně zdobit expozici muzea. „Ve středu 10. prosince roztopíme parní stroj a předvedeme lokomobilu značky Brouhot & Cie, kterou v uplynulých třech letech zrestaurovali na Střední průmyslové škole Ostrava – Vítkovice, p.o. (Zengrovce),“ zve veřejnost do Národního zemědělského muzea jeho ředitel Ivan Berger.
Původní francouzský stroj, mobilní komplet parního kotle a parního stroje, vyrobila v roce 1912 firma Brouhot & Cie ve městě Vierzon ve střední Francii. Strojírenská firma Brouhot & Cie byla založena v roce 1890 a věnovala se výrobě traktorů, zemědělských strojů a až do první světové války také prvních francouzských automobilů. Zanikla až v roce 1959.
Vystavená parní lokomobila sloužila v Belgii v zemědělství k pohonu různých strojů, například mlátiček obilí. Fungovala až do počátku 70. let 20. století, provozoval ji farmář v regionu Gent – Kortrijk. V roce 2022 byla nalezena novým majitelem v žalostném stavu a odkoupena firmou Vyncke a převezena k rekonstrukci do české pobočky firmy. V letech 2022 až 2025 proběhla rekonstrukce v dílnách Střední průmyslové školy Ostrava – Vítkovice, p.o. (Zengrovka), kde se na náročné opravě podíleli vyučující i žáci.
Technické údaje:
označení: lokomobila
země původu: Francie
výrobce: Brouhot & Cie, Vierzon, department Cher
motor: parní stroj na sytou páru
palivo: dřevo, uhlí
max. provozní tlak: 10 bar
výkon: 14 HP
rozměry (přibližné):1700 mm x 2750 mm x 3800 mm
hmotnost: 3,8 t
rok výroby: 1912
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin.
Virtuální prohlídka NZM Ostrava je dostupná ZDE, více informací najdete ZDE.
