Zapláčete, za kolik vyrábíme elektřinu. „Zločin Fialovy vlády“

Jako energetický expert, co říkáte na ceny energií v ČR, když je porovnáme s ostatními státy v EU? Kdo je, podle vás, zodpovědný za to, jak vysoké jsou u nás?
Díky Fialově vládě máme velmi smutné prvenství. Dle Eurostatu, při přepočtu kupní síly obyvatel, máme suverénně nejdražší elektřinu pro domácnosti v celé Evropské unii. Paradoxem ale je, že jsme stále velcí exportéři elektřiny, kterou navíc vyrábíme velmi lacino. Např. z uhlí za 0,15 Kč/kWh plus cca 1,90 Kč/kWh (povinná, zcela nesmyslná, bruselská daň zvaná povolenky CO2), a elektřinu vyrábíme z jaderných elektráren dokonce za 0,25 Kč/kWh.
Jak vidíte další budoucnost zásobování ČR zemním plynem?
Problém je ale v tom, že dodávky zemního plynu přes Německo z LNG (zkapalněný zemní plyn) původem z USA, Ruska, Kataru a dalších destinací budou vždy o něco dražší než potrubní plyn přímo z nalezišť. Bohužel nevidím velikou naději na zásadní zlevnění zemního plynu z Německa, pokud bude obnovena dodávka ruského zemního plynu opraveným plynovodem Nord Stream. Proslýchá se totiž, že ukrajinskými teroristy poškozený Nord Stream 1 a 2 koupí americký investor. V praxi by to mohlo znamenat, že laciný ruský plyn bude zatížen americkou demokratizační přirážkou, tzn. budeme dostávat ruský plyn za americké ceny.
Největší šanci pro nízké ceny plynu v ČR vidím v obnovení míru na Ukrajině. To by pro ČR mohlo znamenat obnovení potrubních dodávek laciného a kvalitního plynu z východu a navíc příjem za tranzit plynu do Bavorska. A v tom obnovení dodávek je veliká naděje na obnovení konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Jaký je váš názor na další rozvoj obnovitelných zdrojů?
Další nesmyslný rozvoj dotovaných občasných (obnovitelných) zdrojů ohrožuje stabilitu české elektrizační soustavy. Obyvatele obcí bude obtěžovat a zdravotně poškozovat zejména hluk, infrazvuky, blikání, otěr nebezpečných látek z vrtulí, zabíjení ptactva, hmyzu atd., které obří větrné elektrárny (více než 3x vyšší než Petřínská rozhledna), tzv. větrníky, produkují.
Navíc nelze vůbec hovořit o jakémkoliv snižování uhlíkové stopy, když solární elektrárny a větrníky nejsou, po celou dobu své životnosti, schopny vyrobit ani tolik elektřiny, kolik bylo spotřebováno na jejich výrobu a postavení. Také proto nejsou schopny bez dotací fungovat. A dotace musíme zaplatit z našich daní. V tom se zásadně liší uhelných, vodních či atomových elektráren, které vyrobí mnohonásobně více elektřiny, než kolik bylo spotřebováno na jejich výrobu a postavení a které jsou proto ziskové.
Přesto si lobby českých a zahraničních dotačních čerpačů prosadila v Parlamentu ČR tzv. akcelerační zóny na stavby silně dotovaných větrníků. To, spolu s možnými příjmy obcí a případnými úplatky pro starosty, umožní obejít nejen vůli občanů, ale i komplexní posouzení negativních, místy doslova vražedných, dopadů větrníků na přírodu, zvířata i lidi. Skutečnost velmi dobře popisuje článek našeho energetického experta Ing. Berana – Ve Francii padají rozsudky o škodlivosti větrných elektráren, v Česku zase rozhodnutí o jejich akceleračních zonách.
Po větrnících zůstanou v zemi obrovské železobetonové základy, nejspíše na věky. A na hrob starosty, který postavení větrníků u obce dovolil, ať již z neznalosti, či z hamižnosti, budou další generace ze zoufalství možná asi chodit plivat.
A jak vnímáte plány na případné „zestátnění“ ČEZu? Je, nebo není to reálné? A v jaké formě, pokud tedy?
Elektroenergetika a plynárenství jsou základem energetické bezpečnosti každého státu, a proto musejí být pod majetkovou kontrolou státu. Nejen ČEZ, ale i přijetím veřejné nabídky pana Tykače na odkup jeho elektráren a teplárny státem za 1,- Kč. Systém odkupu vlastních akcií ČEZ, navržený v programovém prohlášení Babišovi vlády, je jedním z nejlepších řešení na cestě ke zlevnění energií.
Co říci na plány ohledně zatopení černého uhlí? Vy jste to na fb označil za „skutečný zločin nejen proti nám, ale i proti našim potomkům...“
Je to skutečně odporný zločin, který Fialova vláda nyní provádí. Zjevně to vychází z letošní jarní dohody mezi Bruselem a Ukrajinou na likvidaci evropské těžby uhlí. Dle této neveřejné dohody se má uhlí do Evropy dovážet pouze z Ukrajiny, a to jako splátka ukrajinských dluhů. To může být důvodem, proč se Fialova vláda potichu rozhodla nechat znehodnotit strategické zásoby černého uhlí zatopením a způsobit tím další šílenou škodu České republice.
Podívejme se celkově na tolik diskutovaný Green Deal. Pokud se všechny plány EU v tomto směru vyplní, co to bude znamenat pro české domácnosti, ale i podniky? A dejme příklady, co to znamená už nyní…
Aplikace povolenek ETS2 (pohonné hmoty, zemní plyn atd.), které prosadila Fialova vláda za svého předsednictví v roce 2022, bude mít zničující dopad na všechny, ale Čechy nejvíce. Nejspíše se tak zopakuje inflace let 2022/2023, která připravila Čechy o 1/3 úspor…
Pojďme na závěr i „nahlédnout“ na naši politickou scénu. Prezident uvedl, že v úterý jmenuje Andreje Babiše premiérem. Co ale říci k poměrně silným protestům proti některým motoristům na ministerských postech, kdy už před časem vznikly v tomto směru například i petice?
Po Fialově vládě neodborníků (finance – elektrikář, obrana – bankovní úřednice, zahraniční věci – bakalář, práce a sociální věci – zemědělec, doprava – tiskový mluvčí, zemědělství – učitel atd.), která nás šíleně zadlužila o 1 200 000 000 000 Kč a „rozhádala“ snad se všemi státy světa, kromě Tchaj-wanu, je konečně šance na nápravu. Proto musí Babišova vláda dostat šanci včetně ministrů nominovaných motoristy.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
autor: David Hora