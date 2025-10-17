Nadace ČEZ: Bohumín má čtvrtý moderně nasvícený Oranžový přechod

„Osvětlené přechody patří mezi nejúčinnější způsoby, jak zvýšit bezpečnost chodců. Zpomalovací ostrůvky pak pomáhají zklidnit dopravu, která ve městě každým rokem houstne. Těší nás, že na stejné vlně je i Nadace ČEZ, která tyto projekty dlouhodobě podporuje nejen v Bohumíně, ale i v celém regionu. Rádi bychom v takových investicích pokračovali i do budoucna,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.
Bezručova ulice patří k nejvytíženějším v centru města. Motoristé často projíždějí úsekem od železárenského mostu ke škole příliš rychle. „Nové dopravní prvky mají řidiče přirozeně přimět zpomalit a tím zvýšit bezpečí dětí i dospělých, kteří tudy denně chodí do školy nebo do práce,“ doplnil Petr Popek z odboru rozvoje a investic bohumínské radnice.
Kromě zpomalovacích ostrůvků přibylo u přechodu poblíž bývalého kulturního domu i nové veřejné osvětlení. „Odborné studie prokázaly, že právě kvalitní a moderní osvětlení zvyšuje bezpečnost chodců na přechodech až o 65 procent. A právě to je důvod, proč se projektu Oranžové přechody naše nadace dlouhodobě věnuje,“ vysvětlil za energetiky Zdeněk Badan ze společnosti ČEZ Teplárenská.
V Moravskoslezském kraji se letos s podporou Nadace ČEZ otevřel přechod v Šilheřovicích, další Oranžové přechody vyrostly dříve například v Orlové, Petřvaldě, Havířově a v mnoha dalších městech a obcích po celém regionu.
autor: Tisková zpráva