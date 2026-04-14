Nadace ČEZ: Nová venkovní posilovna má přívlastek Oranžová

„Ano, dá se opravdu říci, že cílem tohoto projektu je zvýšení kvality volnočasového vyžití obyvatel naší obce prostřednictvím vybudování veřejně přístupného workoutového hřiště. To je už nyní k dispozici všem, co se chtějí věnovat zdravému životnímu stylu, posilování a sportovním aktivitám na čerstvém vzduchu. Tedy dětem, mládeži i dospělým,“ říká starostka Lenka Šilingerová.
Oranžové workoutové hřiště je umístěno v klidné a částečně stinné lokalitě vedle fotbalového hřiště. Tato poloha byla podle starostky zvolena záměrně, neboť nabízí vhodné zázemí pro sportovní aktivity, dobrou dostupnost pro veřejnost a zároveň zajišťuje bezpečné oddělení od dopravně frekventovaných míst. „Díky svému umístění a bezplatné celoroční dostupnosti počítáme s tím, že se stane přirozeným centrem aktivního pohybu a komunitního setkávání v obci. A protože je veřejně přístupné všem, určitě si k němu najdou cestu i obyvatelé ze sousedních Klobuků a všichni návštěvníci naší obce,“ míní Lenka Šilingerová.
Street workoutová sestava v zeleno-černém provedení zahrnuje žebřík, hrazdu, ručkovací konstrukci, lavici na posilování a bradla. Je proto ideální k využití nejen v rámci spontánních pohybových aktivit jedinců vedoucích ke zlepšení jejich fyzické kondice, ale i v rámci školních a mimoškolních programů. Jako venkovní posilovna se může i součástí tréninkového programu místních sportovců, třeba právě fotbalistů.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací ZDE.
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou těch u škol či zdravotních a sociálních zařízení. Žádosti o grant jsou přijímány v průběhu celého roku, přičemž maximální výše nadačního příspěvku je 2 000 000 korun. Vůbec poprvé vyhlásila Nadace ČEZ grant Oranžové hřiště v roce 2003, přičemž do konce roku 2025 již bylo v rámci celé republiky zrealizováno 825 nejrůznějších hřišť za celkem 478,4 milionu korun. Konkrétně ve Středočeském kraji to bylo 90 hřišť za 60 394 101 Kč.
