Fialová (ANO): Jak dostat neobsazené byty do pronajímání

Moc děkuji za slovo. Já jsem nechtěla využívat přednostního práva jako zpravodaj, ač hned na úvod řeknu, že budu načítat dvě leg. technické úpravy k pozměňovacím návrhům F2 a G2, na kterých jsem s jejich autory domluvena. Ale nejprve mi dovolte trochu okomentovat úvodní slova, která zde měli pan předseda Hřib a pan předseda Kupka.
Hned v úvodu musím říct, že děkuji za diskusi nebo přístup k tomu, jak se má řešit bydlení, nicméně tento zákon opravdu neřeší samotnou výstavbu bytů, ale řeší pouze systém, jak dostat neobsazené současné byty do pronajímání, a byl připraven předchozí vládou. Za hnutí ANO jsme nebyli nijak nadšeni z toho, jaké parametry tento zákon zavádí, nicméně s některými z nich musíme souhlasit. Potěším možná oba dva předřečníky tím, že vypíchnu některé body, na kterých máme shodu napříč politickým spektrem.
O které se jedná? Při udělování asistence, o které tady mluvil jak pan předseda Kupka, tak pan předseda Hřib, že některé osoby opravdu se bez asistence neobejdou a je potřeba ji poskytovat. Nicméně bych ráda vyvrátila to, co tady bylo zazněno, že v žádném případě novela tohoto zákona nezasahuje do garancí. Ty byly ponechány, nikdo na ně nesahal. Takže, jestli bych mohla poprosit kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, z Pirátské strany, aby to panu předsedovi řekly, že do garancí nikdo nezasahoval a zůstaly navržené tak, jak je navrhl jeho předchůdce Ivan Bartoš, v úplně původní verzi.
To stejné platí i pro způsob asistence, do které také nikdo nezasahoval. Takže bych byla ráda, abychom tady nefabulovali a říkali pravdy, které v tom zákoně zůstávají, které byly kým navrženy a do kterých nikdo nezasahuje, a zbytečně nešířili nějakou paniku.
Současně pan předseda Hřib mluvil o zranitelných skupinách, aby se opravdu pomáhalo různým osobám. Tak my jsme to vyslyšeli. V mém pozměňovacím návrhu B jsme zavedli právě důraz na zranitelné osoby. Mluvil o osobách z domácího násilí, které přímo jsou z majetkového testu vyňaty – pozměňovací návrh B je přímo zahrnuje – a nemusí procházet majetkovým testem. Takže nevím, kde se vzala nějaká paranoia, že někdo s tím nepracuje.
Poslední věc, na kterou upozorňoval, bylo systémové řešení a prosazování akceleračních zón. Tak na to se těším v debatě, která opravdu k tomu patří, což je stavební zákon, který máme zařazený dnes od 14 hodin. Takže to můžeme dopodrobna řešit tady v tomto zákoně. Tento zákon se opravdu nezabývá novou výstavbou.
Reakce na pana předsedu Kupku. Jeho můžu také potěšit, protože jsme vyslyšeli i tady tuto věc. Prohlubování spolupráce. Tak některé kompetence z kontaktních míst pro bydlení, aby nebyly obce zatížené a nedělala se dvojí agenda a dvojí administrace, tak opravdu se převádí na úřady práce, přičemž dochází k efektivní spolupráci. Protože úřady práce – ač jsou tady kritici, že jsou v současné chvíli přetížení, tak aby byl efektivně nastavený celý ten balíček pro osoby, které většinou jsou cílovou skupinou, kterým má tento zákon pomáhat, tak jsou klienty právě úřadů práce.
Tak se dává spolupráce a některé kompetence k nim, aby právě bylo maximálně efektivně nastaveno nastavení pomoci, protože úřady práce znají veškeré informace o daných osobách, jakým způsobem mají platební morálku, jakým způsobem mají svoje pracovní návyky, anebo i nenávyky, kde se jim kdy poskytovala jaká pomoc. Efektivně můžou nastavit i budoucí dávky, aby tu nejtěžší situaci, pro kterou má tento zákon být určen, mohli přežít a měli efektivně nastavenou i finanční pomoc z pohledu dávkového systému, z různých pohledů, protože budou mít úřady práce přehled i o tom, jaké byty se do systému vkládají.
Nicméně je potřeba říci, že tento zákon opravdu neřeší výstavbu nových bytů. Opravdu, pojďme se o tom bavit na jiném plénu. Zazněla tady spousta podnětů, které jsou velice efektivní. Družstevní bydlení například řeší i samotné vládní prohlášení a odpracovávají se na něm velice intenzivní práce. Některé kroky – i za minulé vlády, jak tady byly zmíněny – byly podniknuty k tomu, aby družstevní bydlení bylo jednodušší. Ale opravdu družstevní bydlení není předmětem tohoto zákona.
Já jsem tady trošku představila, co obsahuje můj pozměňovací návrh. Dovolte mi, abych to ještě jednou shrnula. Je to o tom, že převádíme část kompetencí na úřady práce. Tím pádem vypadává nějakým způsobem závazné stanovisko, protože úřad práce dokáže efektivně nastavit i budoucí příjmy té rodiny, zapisuje asistenci. Nicméně se mění – základem je změna konstrukce výpočtu osob, které mají automaticky (nárok?) na podpůrné opatření, tedy přidělení bytu, který, doufejme, bude k dispozici. To ještě negarantuje, že v jednom bazénku bude ještě dostatek bytů. Tak mají možnost tento byt získat.
Mění se, kde se převádí takový ten složitý výpočet dávky ze sociální podpory na pouze parametr životního minima, který je velice dobře znám a dokáže si to každý představit. Jak už řekla tady paní ministryně, my budeme podporovat pozměňovací návrh, který nakonec byl dohodnut, že zvedáme životní minimum na dvě. (?)
Nicméně zavádí tento pozměňovací návrh i institut, aby právě zranitelné osoby nebyly vůbec posuzovány majetkovým testem. Zavádí speciální kategorii, kdy lidé, kteří prochází rozvodem anebo jsou v takzvané speciální příloze číslo 3, do které jsme nezasahovali – jsou zde osoby se zdravotním postižením – tak aby ten příjmový test byl na 3,0 životního minima.
Dále zavádí takzvaný institut výjimek, který předchozí zákon také neobsahoval, což je individuální posouzení, pokud osoba není schopna si byt na komerčním trhu opatřit sama, aby zde byla individuálně posouzena.
Tady je kladen velký důraz na kontaktní místa pro bydlení a samotné obce, protože ty opravdu nejlépe znají danou situaci. Takže zapíší záznam do evidence, který se následně přepíše k úřadům práce s doporučením, aby osoba byla posuzována, i když už dopředu víme, že nesplňuje příjmový test. Což předchozí zákon vůbec neumožňoval a striktně říkal, jaké osoby tam budou zahrnuty a které nebudou. Takže toto individuální posouzení vnímám jako velký přínos.
Následně zavádí samozřejmě tento pozměňovací návrh i rozšíření ze 115 určených ORP, které často suplovaly ještě další vedlejší ORP, kde není takový problém osob se ztrátou ohrožených v bydlení.
Nicméně se jim rozšiřovaly kompetence do dalšího ORP a znalost toho terénu nebyla úplně ideální, tak se rozšiřuje na všech 205 ORP, tím ulevuje obcím, které byly určeny a které byly pověřeny od obcí, které tyto neměly dané za povinnost. To je o představení zákona a jakým způsobem bude fungovat z mé strany vše.
A ráda bych teď načetla dvě legislativně technické úpravy. První se týká – legislativně technická úprava dle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k pozměňovacímu návrhu F2 Zdeňky Blišťanové, který se přímo netýká tohoto zákona, ale je na něm napříč politickým spektrem shoda, a jedná se o úpravu účinnosti, která bude nově znít, že: za čtvrté, část druhá, změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, čl. 2, nabývá účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení tohoto zákona.
A uvedu k tomu krátké odůvodnění. S ohledem na předpokládaný posun účinnosti tohoto zákona jako celku od 1. září 2026 a v zájmu co nejrychlejšího nabytí účinnosti (?) do zákona nově vkládá pozměňovací návrh, který se věcně týká prodloužení lhůty k doplnění nově požadovaného magisterského stupně vzdělání pro výkon živnosti, spočívající v poskytování služeb v oblasti poradenství psychoterapie, podávám návrh legislativně technické právě úpravy na opravu data účinnosti zákona tak, že uvedená nově vkládaná část nabyde účinnosti již dnem následujícím po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
Druhým legislativně technickým pozměňovacím návrhem je podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny také posunutí účinnosti, a to pro pozměňovací návrh G2 Veroniky Kovářové, kdy se jedná o možnost zavedení – evidenci podpory bydlení na městské části a městské obvody územně členěných statutárních měst, tak je potřeba posunout účinnost, protože právě s přechodem některých povinností z kontaktních míst pro bydlení na úřady práce si vyžádá další administrativní členění, protože současně samotné městské části a městské obvody nemají svoje identifikační číslo a bude potřeba zásahu, tak navrhuji, aby právě účinnost zákona nově zněla, že tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2026 s výjimkou ustanovení čl. 1. § 140a, postavení městských částí a městských obvodů, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027.
Děkuji moc. Všechny legtechnické jsem načetla a budu se těšit na konstruktivní diskusi, kterou jsme vedli i mimo toto plénum, a vedlo to k tomu, že můžeme říci, že se může stát zákon více efektivním, nastavuje nějaká jiná pravidla, která se někomu můžou líbit, někomu nemusí líbit, ale dojde k odstranění některých duplicit a uvolnění rukou na jednotlivých obecních úřadech pro výkon té správy, aby docházelo k maximálnímu soustředění na to, co má býti. A ještě jsem zapomněla jednu důležitou věc, kde budeme podporovat pozměňovací návrh Elišky Olšákové, který dává poradenství pro všechny a zachovává tu preventivní funkci. Jediné, co je nepříjemná zpráva, že jsme původním návrhem chtěli... vlastně nedělat úřednický zápis k tomu, co ve skutečnosti opravdu probíhá, tak je to jediné negativum, že při každém poradenství budou muset udělat záznam. Ale to vesměs nebude tak velká překážka, protože ten formulář je velice jednoduchý. Takže budu se těšit na další konstruktivní diskusi a vystoupení svých kolegů. Děkuju za pozornost.
