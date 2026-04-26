Nadace ČEZ: Trutnov vysází na Kryblici novou alej ovocných stromů

Nová ovocná alej vzniká v okrajové části města Trutnov - Kryblice, na přechodu mezi zahrádkářskou kolonií a volnou krajinou. V rámci projektu vznikne alej tvořená dvaceti vysokokmennými ovocnými stromy – především tradičními, místním podmínkám dobře přizpůsobenými odrůdami třešní a slivoní, jako jsou například Kordia nebo Althanova. Stromy budou vysazeny bez nutnosti jakéhokoli kácení a výsadba tak představuje přirozené rozšíření městské zeleně.
„Obnova ovocné aleje je návratem k tradičnímu krajinnému prvku, který má v současnosti znovu zásadní význam. Přispívá k lepšímu zadržování vody v krajině, omezuje větrnou erozi, zlepšuje mikroklima a vytváří přirozený biokoridor pro opylovače a drobné ptactvo,“ říká Michal Rosa, starosta města Trutnova.
„Máme radost, že můžeme z prostředků Nadace ČEZ podpořit projekt, který je nejen přínosný pro krajinu a životní prostředí, ale zároveň krásně propojuje přírodu s lidmi. Ovocná alej na Kryblici je příkladem smysluplné iniciativy, která zlepší kvalitu života v místě a bude dělat radost ještě dlouhá léta,“ upřesňuje Bedřich Matoušek, Obchodní ředitel společnosti ČEZ Teplárenská..
Důležitou součástí projektu je také jeho sociální a vzdělávací rozměr. Výsadba proběhne u příležitosti Dne Země za aktivní účasti veřejnosti a dětí z místních škol a mateřských škol. Součástí akce bude i doprovodný program zaměřený na environmentální vzdělávání, který zajistí organizace Lesy a parky Trutnov.
„Zapojením veřejnosti a zejména dětí budujeme odpovědný vztah k místu, kde žijí. Vznikne také takzvaná jedlá krajina s tradičními ovocnými odrůdami volně přístupnými lidem, která propojuje rekreační funkci s užitkovou,“ doplňuje starosta.
Projekt byl odborně připraven Odborem životního prostředí MěÚ Trutnov ve spolupráci s certifikovaným arboristou a Technickými službami Trutnov s.r.o., které zajistí i následnou odbornou péči. Po dobu prvních tří let bude probíhat intenzivní rozvojová péče zahrnující pravidelnou zálivku, kontrolu úvazků a výchovné řezy, aby byla zajištěna dlouhodobá vitalita a ujímavost stromů.
Nová alej přirozeně naváže na zahrádkářskou kolonii a vytvoří vizuálně i funkčně hodnotný přechod mezi městskou zástavbou a otevřenou krajinou. Zároveň poskytne stín a příjemné prostředí pro pěší trasy, které jsou v této lokalitě hojně využívány k rekreaci a procházkám.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
