Pehe bilancuje: Pekelný rok 2025. K moci se dostala spodina

26.12.2025 15:15 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Politolog Jiří Pehe o svátcích vánočních zhodnotil, že rok 2025 byl z hlediska globálního i domácího politického vývoje „pekelný“ a že v Česku, podle jeho slov, „se k moci prodrala spodina“. Nechyběla ani jeho pesimistická predikce vývoje pro rok 2026. Komentář od Pehe vyvolal na sociálních sítích silnou odezvu – mnozí konstatují, že skutečná spodina ze Strakovy akademie právě odešla.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Pehe

Politolog Jiří Pehe ve svém komentáři shrnul rok 2025 jako období mimořádně negativní, a to jak na globální, tak na domácí scéně. „Rok 2025 byl z hlediska globálního i domácího politického vývoje pekelný,“ konstatuje Pehe na platformě X.

V mezinárodním kontextu poukazuje především na to, že tón světové politiky určovali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimír Putin. Naráží tím mj. na sílící tlak na tzv. „rychlé řešení“ rusko-ukrajinského konfliktu. To je podle Jiřího Pehe rámováno nikoli jako spravedlivý mír, ale jako dohoda velmocí, která by legitimizovala ruské územní zisky a fakticky by odměnila agresi.

V domácím kontextu pak jeho výrok o tom, že „se k moci prodrala spodina“, míří na zásadní proměnu české politické situace. Naráží tak na nástup nové vládní konstelace tvořené hnutím ANO, SPD a Motoristy. Výrok od Pehe zapadá do jeho dlouhodobé kritiky těch politických sil, které podle něho stavějí na „populismu, útocích na média či zpochybňování nezávislých institucí“. A jeho závěrečná věta, že „nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř“, a že „rok 2026 je v tomto ohledu skutečným příslibem“, je očekáváním, z jeho hlediska, série nepříznivých událostí.

Komentář Jiřího Pehe vyvolal v diskusi pod příspěvkem i výrazně vyhraněné reakce. Jeden z diskutujících jeho varování ještě vyhrotil a v nadsázce načrtl temnou vizi dalšího vývoje světové politiky. „Očekávám letos vznik Spojených států rusko-amerických. Na vlajce budou mít Z. Zrádci světa,“ napsal v reakci na slova od Pehe.

Další komentující upozornil na širší společenský kontext a naopak relativizoval to, jak ostře Pehe současné politické elity označil. A že problém nespočívá přímo v lidech, kteří se dostali k moci, ale v části společnosti, která jim umožnila zvítězit. „Je to jinak. Ti lidé u moci nejsou spodina, ale díky spodině vyhráli,“ napsal.

Diskuse se dál větvila do několika názorových linií. Další z diskutujících vyjádřil přesvědčení, že odpovědnost za současné volební výsledky nenese nová politická reprezentace, ale předchozí Fialova vláda.

Jiný komentující naopak politologa Pehe napadl docela nevybíravě a zpochybnil samotný tón jeho výroku. „Lidé, kteří napíší tento výblitek, neuznávají svobodu a demokracii. Jaký je rozdíl mezi vámi a těmi druhými?“ obrátil se přímo na Pehe.

Ještě tvrdší reakce pak už mířily v osobní rovině. Jeden z přispěvatelů napsal: „Ale Pehe, dědku z kolumbária. V Česku spodina a u moci? To snad ne, nikde tě tam naštěstí nevidím.“

Objevily se i širší historické paralely. Někteří diskutující spekulovali, že skutečně „pekelným“ rokem nemusí být 2026, ale až rok 2028, s odkazem na české dějiny a jejich „osudové osmičky“ – roky 1948, 1968 a 1989. Jiní se naopak vraceli ke slovníku Jiřího Pehe a tvrdili, že „spodina šla právě od válu“, tedy že výsledek voleb je podle nich korekcí předchozího politického vývoje, nikoli jeho úpadkem.

 

Zdroje:

