Válka? Propaganda? A dost. Vyoral: Rusové na olympiádu patří

13.02.2026 18:32 | Rozhovor
autor: Jakub Vosáhlo

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdě kritizuje zákaz ruských sportovců na olympiádě a mluví o pokrytectví Západu. Opřel se také do médií, která podle něj budují kolem prezidenta Pavla kult osobnosti, a nešetřil ani ČT či bývalého premiéra Fialu.

Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Máme tu opět olympiádu, tentokrát zimní. A některým lidem, například trenéru Jiřímu Holíkovi, na olympiádě chybí Rusové. Jiným lidem pro změnu velice vadí, že jsou tací, kteří by Rusy na olympiádě vidět chtěli. Jak to máte vy?

Vzhledem k tomu, že jakýkoliv sportovní turnaj by měl být soutěžením mezi těmi nejlepšími, tak jsem naprosto přesvědčen, že by na olympiádě – stejně jako v ostatních sportovních kláních – Rusové měli být. A jakákoliv argumentace válkou na Ukrajině a reklamou na ruský režim, jak se nám snaží bulíkovat třeba ne příliš bystrý Dominik Hašek – je naprostým pokrytectvím. Nepamatuju, že by byli někdy trestáni američtí sportovci za agresivní invaze jejich vlád v Iráku, Afghánistánu, Sýrii, Libyi či za únos venezuelského prezidenta. Nebo izraelští sportovci za to, co provádí jejich vláda na Palestincích. Opět ony dvojí metry, kdy bomby jedněch jsou dle negramotů politického a mediálního mainstreamu humanitární a mírové, zatímco bomby druhých jsou agresivní a krvelačné.

A ještě k olympiádě, z některých médií by se mohlo zdát, že nejdůležitější na olympiádě není sport, ale to, že ji navštívil prezident Pavel. Ester Ledecká se dokonce omlouvala prezidentovi za špatně zajetý závod. Nebudují nám média a kavárníci prezidentův kult osobnosti?

Občas to tak při pohledu do médií našeho hlavního proudu vypadá. Kult osobnosti, který vždycky smrdí, samozřejmě buduje Pavlovo PR oddělení za bezbřehé pomoci mediálních šteteček od samotného zjevení Petra Pavla, za nímž stál prominentní lobbista a šedá eminence Kolář. Petr Pavel coby loutka dosazená do prezidentské funkce už obdovolenkoval půl světa, ukázal se ve většině současných sportů a brzy snad porazí i toho medvěda, vyloví amforu nebo najde a rozluští nějaký prastarý rukopis. Kdo tohle všechno jeho PR týmu baští, musí být na hlavu.

Poslance bombarduje nová neziskovka. V pozadí Pavlovi sponzoři i Sorosovi lidé
Tolik vtipů letělo na Petra Pavla a Ester Ledeckou, až přišel zákrok
Vedle olympiády bouřlivý protest. Tisíce lidí a střety s policií
Zlatá medaile pro ČR: Babiš gratuluje, Pavel si užívá úspěch na místě

V ČT vytáhli do boje proti plánům zrušit koncesionářské poplatky. Nejen vedení, ale i zaměstnanci, kteří podepsali petici proti změnám ve financování, řka, že se obávají politického vlivu. Moderátor vědeckých pořadů ČT Daniel Stach, který je tváří této petice, prohlašuje, že „chtějí být odpovědní veřejnosti“ a že „ČT vám pomáhá, i když se na ni nedíváte“. Cítíte, že by vám ČT byla nějak odpovědná nebo vám pomáhala?

Ale politický vliv v ČT vždy byl a vždy bude, ať už nám ti, které štědře platím, tvrdí, co chtějí. Mám dojem, že ČT pomáhá hlavně řadě pijavic, které se v ní léta drží navzdory prosazování politického vlivu, s nímž souzní. A prosazováním tohoto vlivu proti nemalému vzorku veřejnosti, který se na svět dívá třeba trochu jinak, než soudobí soudruzi. Ano, Moravec a spol. ČT je socialistický moloch, kterému by vůbec neuškodilo jisté ořezání. Například by se mohlo ušetřit zrušením čtyřiadvacetihodinového zpravodajského kanálu, který je pouze nástrojem bruselsko-washingtonsko-berlínské propagandy. Nemám problém s ČT jako takovou, ale především s jejím nevyváženým, tendenčním a závislým zpravodajstvím a publicistikou, která je přesným opakem objektivního informování. Moderátoři, publicisti a redaktoři vytvářejí na zakázku vlastní nepravdivou realitu, která souzní s jejich světonázorem a politickým smýšlením. A to je sakra špatně. Sice se formálně změnil název režimu, ale praktiky zůstaly skoro stejné.

Bývalý premiér Fiala nehodlá kandidovat ani na prezidenta, ani na senátora. Místo toho založí think-tank, který se má věnovat závažným otázkám budoucnosti. Asi můžeme být rádi, že nebudeme mít prezidenta Fialu, ale není zrovna v Česku zakládání think-tanku po prohraných volbách směšné? Nebo byl Fiala „uklizen“?

Za to, čím se Fiala a jeho svita provinili na českém občanovi a republice, byl zcela jistě po zásluze uklizen na teplé a hlavně klidnější místo. Vždyť ony všemožné pochybné think-tanky mají často zásadní vliv na politické a ekonomické směřování zemí. Stačí se podívat na kolaboranty z obskurního Aspen Institutu. Kam všude sahá jejich vliv a konexe. Jinak čas Fialy coby senátora či kandidáta na prezidenta třeba ještě přijde, takže s radostí v tomto ohledu zatím opatrně.

S nekandidováním se obecně roztrhl pytel. Nekandidaturu oznámil také lidovecký europoslanec Zdechovský. Myslíte, že už se mu znovu do europarlamentu nechce, nebo spíše někdo lidovcům naznačil, že do europarlamentu už je nikdo v koalici tahat nebude?

To netuším. U Zdechovského mě nekandidatura docela překvapuje, neb v souvislosti s jeho neIQ, neinteligencí a nepáteří to měl v bruselském politbyru Evropské Utopie ideální místečko. Ačkoli s jeho amorálností a hloupostí se pro něj v našem byrokratickém aparátu jistě místečko najde. Problém je, že nyní bude škodit místo v Bruselu možná přímo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Ústavní soud odmítl zrušit paragraf o neoprávněné službě cizí moci. A to jednomyslně, nebylo tentokrát žádné disentní stanovisko. Nevadí mu ani to, že se jedná o přílepek, ani že je paragraf gumový. Dodejme, že podstatnou část z ústavních soudců jmenoval současný prezident. Je načase říkat „Pavlův Ústavní soud“?

Pavlův bych úplně neřekl, protože Pavel se svým IQ 107 zřejmě ani neví, která bije. Navíc musí plnit veškeré aktivity svého goebbelsovského PR týmu, takže na přemýšlení mu zřejmě nezbývá moc času. Co je ovšem fakt, že až do posledních voleb tady byla totalitní vláda jedné kliky, která měla v rukou Sněmovnu, Senát, prezidenta, Ústavní soud i média… Aktuálně je alespoň sněmovna v rukou trochu někoho jiného. Sic jak známo, jak zhasnou kamery, jde často divadlo na rozepře a různorodost názorů stranou a prakticky všichni jsou jedna prominentní banda.

