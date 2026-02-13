Ministerstvo dopravy: Jen v lednu získalo řidičák přes 2000 sedmnáctiletých

Tohoto systému v silničním provozu využilo jen za leden letošního roku už 2 185 sedmnáctiletých, kteří získali řidičské oprávnění. Ti mají v součtu 30 839 mentorů, kteří jim předávají cenné řidičské zkušenosti. Zájem o tento projekt v ČR stále roste. V lednu 2024 lidé získali 770 řidičských oprávnění, v lednu 2025 přibylo 1 850 sedmnáctiletých řidičů a na letošní leden připadá již 2 185 nových sedmnáctiletých řidičů. Za celou dobu fungování projektu se takto za volant do konce uplynulého měsíce dostalo již 57 499 nových řidičů, do konce roku 2025 jich za 2 léta fungování systému L17 bylo 55 314.
„Začátek roku nebývá obdobím s nejvyšším zájmem o vydání prvního řidičského průkazu, přesto vidíme, že možnost řídit od 17 let s doprovodem si u nás našla řadu příznivců. Navíc stále roste poměr řidičáků v režimu L17 ve srovnání s těmi vydanými v 18 letech. Roku 2024 byl poměr 17letých na celkovém počtu vydaných průkazů 20,2 %, v roce 2025 již 25,7 %,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Systém L17 umožňuje mentorům předávat své řidičské zkušenosti mladým začínajícím řidičům, a výrazně tak přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mladý řidič získává první zkušenosti z reálného provozu pod dohledem řidiče, který už má s řízením zkušenosti a jezdí bez přestupků, často se navíc jedná o jeho rodiče.
„Statistika přestupků ukazuje, že mladý řidič v doprovodu mentora jezdí zodpovědněji. Účastníci programu L17 spáchali pouze 12,2 % sledovaných přestupků v roce 2025, 18letí naproti tomu měli podíl 41,7 %. Výhodou L17 je to, že si začínající řidiči a řidičky vyzkouší s oporou mentora náročné situace, na které v autoškole nebývá dost prostoru – jízda mimo město, po dálnici, v noci či v zimních podmínkách. Budeme proto dále podporovat vzdělávání nejen mladých řidičů, ale i jejich mentorů,“ říká vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.
Dny pro mentory
Jednou z forem podpory rozvíjení znalostí a dovedností pro průvodce začínajících řidičů jsou tzv. Dny pro mentory, které se konají zdarma napříč republikou. Součástí programu, kde se mentoři o projektu L17 dozví všechny potřebné informace, je i kondiční jízda na polygonu pod dohledem zkušeného lektora. Mohou se tak dobře připravit na svoji roli na sedadle spolujezdce.
Letošní ročník se rozběhne na jaře, termíny budou zveřejněny již zanedlouho, v březnu. Lze si je najít na Kurzy – Autoškola L17. Web také obsahuje např. informace o aplikaci či příručce pro mentory.
A jak vlastně celý systém L17 funguje?
Uchazeči o řidičské oprávnění se mohou přihlásit do autoškoly ještě před dovršením 17 let (nejdříve ale v 15,5 letech). Po absolvování plnohodnotné řidičské průpravy a dovršení 17 let mohou složit závěrečnou zkoušku, zažádat o řidičské oprávnění a pod dohledem mentora začít řídit.
Žádost oprávnění i zápis mentora lze jednoduše vyřídit i z pohodlí domova na Portálu dopravy.
Sedmnáctiletý řidič může mít celkem čtyři mentory, kteří mu budou předávat zkušenosti, jeden mentor může dohlížet na více řidičů. Mentoři musí mít řidičské oprávnění nejméně 10 let (posledních pět let nepřetržitě) a nesmí mít žádný trestný bod v bodovém hodnocení.
