Finanční správa: Odborná pomoc s vyplněním daňového přiznání i jeho podáním přímo v obci

13.02.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pracovníci finanční správy budou i v roce 2026 poplatníkům aktivně pomáhat s podáním daňového přiznání k daním z příjmů.

V nadcházejících dnech vyšlou finanční úřady své specialisty do 119 obcí v rámci 272 výjezdů napříč celým Českem. Nabídnou lidem osobní konzultace i praktickou pomoc s vyplněním formulářů. Podporu doplní také konzultační telefonní linky a prodloužené úřední hodiny na podatelnách finančních úřadů.

„K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Pomoc s daněmi bez cesty na úřad: 272 mobilních kanceláří v obcích

Od konce února do začátku dubna 2026 uskuteční pracovníci finanční správy celkem 272 výjezdů finanční správy do 119 obcí. Výjezdy směřují především do míst, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Tato iniciativa slouží zejména občanům, kteří si dosud nezvykli na elektronická podání a potřebují pomoci s vyplněním formuláře daňového přiznání.

Odborní pracovníci finančních úřadů budou připraveni zodpovědět dotazy a poskytnout potřebné informace. Vyplněné daňové přiznání bude možné na místě také podat – to platí pro poplatníky, kteří nemají ze zákona zřízenu datovou schránku. Tato možnost se tedy netýká většiny OSVČ, které podávají daňové přiznání elektronicky.

Elektronické přiznání šetří čas – využívá ho už většina poplatníků

Finanční správa pro správu daňových povinností doporučuje využívat portál MOJE daně, který umožňuje pohodlné elektronické podání i přehlednou komunikaci se správcem daně v jednom místě. U přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2024 (podávaných v roce 2025) bylo elektronicky podáno 76,34 %, což potvrzuje rostoucí oblibu online podání.

„Zájem o elektronická podání dlouhodobě roste a tento trend se potvrzuje každý rok. Online vyplnění a podání daňového přiznání je rychlé, bezpečné a praktické – portál provede uživatele celým procesem krok za krokem a pomůže předejít nejčastějším chybám. Přihlásit se lze například pomocí bankovní identity nebo přístupovými údaji do datové schránky,“ dodává Simona Hornochová.

Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny

V období podávání daňových přiznání budou na finančních úřadech jednotně nastaveny rozšířené úřední hodiny:

V době od pondělí 23. 3. 2026 do středy 1. 4. 2026

  • pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00
  • pátek 27. 3. 2026: 8:00 – 14:00

Konzultační infolinky k daním z příjmů provozované finančními úřady budou v uvedeném období v provozu ve stejných časech jako rozšířené úřední hodiny. Aktuální seznam všech kontaktů pro telefonické konzultace včetně rozvržení plánovaných výjezdů je uveden níže.

Finanční správa má nové telefonní linky
Připomínáme, že v souvislosti s modernizací telekomunikačních služeb došlo v loňském roce k přečíslování všech telefonních linek finanční správy. Podrobnější informace k zavedení nových telefonních linek jsou uvedeny ZDE.

Klíčové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025:

  •  listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
  • elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
  • podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.

Základní tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání tradičně zajímá i poplatníky, kteří požadují co nejdříve vrátit přeplatek na dani – pokud do 1. dubna 2026 podají daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku, vrátí jim správce daně přeplatek nejpozději do 2. května 2026. To platí pro všechny způsoby podání daňového přiznání – samozřejmě za předpokladu, že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky.

