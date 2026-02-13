Finanční správa: Odborná pomoc s vyplněním daňového přiznání i jeho podáním přímo v obci

V nadcházejících dnech vyšlou finanční úřady své specialisty do 119 obcí v rámci 272 výjezdů napříč celým Českem. Nabídnou lidem osobní konzultace i praktickou pomoc s vyplněním formulářů. Podporu doplní také konzultační telefonní linky a prodloužené úřední hodiny na podatelnách finančních úřadů.
„K výjezdům dlouhodobě dostáváme velmi pozitivní zpětnou vazbu – hlavně z menších obcí, kde jsou služby úřadů hůře dostupné. Chceme být lidem blíž a umožnit jim splnit daňové povinnosti co nejjednodušeji a v co největším pohodlí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Pomoc s daněmi bez cesty na úřad: 272 mobilních kanceláří v obcích
Od konce února do začátku dubna 2026 uskuteční pracovníci finanční správy celkem 272 výjezdů finanční správy do 119 obcí. Výjezdy směřují především do míst, kde byla v minulosti zrušena územní pracoviště finančních úřadů. Tato iniciativa slouží zejména občanům, kteří si dosud nezvykli na elektronická podání a potřebují pomoci s vyplněním formuláře daňového přiznání.
Odborní pracovníci finančních úřadů budou připraveni zodpovědět dotazy a poskytnout potřebné informace. Vyplněné daňové přiznání bude možné na místě také podat – to platí pro poplatníky, kteří nemají ze zákona zřízenu datovou schránku. Tato možnost se tedy netýká většiny OSVČ, které podávají daňové přiznání elektronicky.
Elektronické přiznání šetří čas – využívá ho už většina poplatníků
Finanční správa pro správu daňových povinností doporučuje využívat portál MOJE daně, který umožňuje pohodlné elektronické podání i přehlednou komunikaci se správcem daně v jednom místě. U přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2024 (podávaných v roce 2025) bylo elektronicky podáno 76,34 %, což potvrzuje rostoucí oblibu online podání.
„Zájem o elektronická podání dlouhodobě roste a tento trend se potvrzuje každý rok. Online vyplnění a podání daňového přiznání je rychlé, bezpečné a praktické – portál provede uživatele celým procesem krok za krokem a pomůže předejít nejčastějším chybám. Přihlásit se lze například pomocí bankovní identity nebo přístupovými údaji do datové schránky,“ dodává Simona Hornochová.
Konzultační infolinky a rozšířené úřední hodiny
V období podávání daňových přiznání budou na finančních úřadech jednotně nastaveny rozšířené úřední hodiny:
V době od pondělí 23. 3. 2026 do středy 1. 4. 2026
- pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00
- pátek 27. 3. 2026: 8:00 – 14:00
Konzultační infolinky k daním z příjmů provozované finančními úřady budou v uvedeném období v provozu ve stejných časech jako rozšířené úřední hodiny. Aktuální seznam všech kontaktů pro telefonické konzultace včetně rozvržení plánovaných výjezdů je uveden níže.
Finanční správa má nové telefonní linky
Připomínáme, že v souvislosti s modernizací telekomunikačních služeb došlo v loňském roce k přečíslování všech telefonních linek finanční správy. Podrobnější informace k zavedení nových telefonních linek jsou uvedeny ZDE.
Klíčové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů za rok 2025:
- listinná (papírová) podoba: do středy 1. dubna 2026
- elektronické podání: do pondělí 4. května 2026
- podání prostřednictvím daňového poradce nebo pro poplatníky s povinným auditem účetní závěrky: do středy 1. července 2026.
Základní tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání tradičně zajímá i poplatníky, kteří požadují co nejdříve vrátit přeplatek na dani – pokud do 1. dubna 2026 podají daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku, vrátí jim správce daně přeplatek nejpozději do 2. května 2026. To platí pro všechny způsoby podání daňového přiznání – samozřejmě za předpokladu, že správce daně nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti a u žadatele neeviduje žádné nedoplatky.
