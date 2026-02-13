Haas (ODS): Myslím, že ta silná slova o rozporu s ústavou byla přepálená

13.02.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. února 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Haas (ODS): Myslím, že ta silná slova o rozporu s ústavou byla přepálená
Foto: ODS
Popisek: Karel Haas

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se pokusím rychle zareagovat na svého předřečníka Mariana Jurečku, vaším prostřednictvím. Já jsem jeden, ač člen opozice, tak jsem jeden z těch, kdo návrh zákona připodepsal a jen velmi věcně zareaguji na Mariana, kterého opět vaším prostřednictvím já považuju za extrémně věcného pracovitého člověka s ohromným výtlakem.

Tak já si dovolím jako jeden z těch, kdo návrh zákona připodepsal s plnou vážností, s ním vyslovit nesouhlas, že by ten návrh rozkýval ústavní principy této země, ústavní rovnost poslanců a tak dále, tak jako tady o tom Marián mluvil. Já s tím bytostně nesouhlasím, podle mě ta slova byla silná a dovolím si to vyjádřit ze dvou důvodů. Za prvé, ten návrh věcně opravdu je nějakým kompromisem vzešlým ze třech jednání, kterých já jsem se účastnil.

A za druhé, to je možná podstatnější. Všichni máme k dispozici komparaci zahraničních právních úprav jednacích řádů nejen západních vyspělých demokracií, ale i řekněme, nových demokracií ze střední a východní Evropy, od Parlamentního institutu a ty nástroje, které jsou v návrhu obsaženy, různé časové početní limitace práv poslanců v rámci vystoupení, tak rozhodně nevybočují z té komparace se zahraničními právními úpravami opravdu vyspělých demokracií.

Takže já respektuju, slyšel jsem tady tu informaci pro mě smutnou, že pravděpodobně tento návrh zákona projde testem u Ústavního soudu, je to samozřejmě legitimní právo jakéhokoliv navrhovatele k Ústavnímu soudu. Já si veřejně dovolím odhadnout a nesu kůži na trh v tom, že nebude shledána neústavnost toho návrhu. Takže to je moje jistá výhrada, že si myslím, že ta silná slova o neústavnosti, o rozporu s ústavou, tak si myslím, že byla přepálená.

Děkuju mnohokrát.

Mgr. Karel Haas

  ODS
  poslanec
Článek obsahuje štítky

Haas , jednací řád , ODS , sněmovna , 7. schůze , 13.2

