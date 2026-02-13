Haas (ODS): Myslím, že ta silná slova o rozporu s ústavou byla přepálená

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,
já se pokusím rychle zareagovat na svého předřečníka Mariana Jurečku, vaším prostřednictvím. Já jsem jeden, ač člen opozice, tak jsem jeden z těch, kdo návrh zákona připodepsal a jen velmi věcně zareaguji na Mariana, kterého opět vaším prostřednictvím já považuju za extrémně věcného pracovitého člověka s ohromným výtlakem.
Tak já si dovolím jako jeden z těch, kdo návrh zákona připodepsal s plnou vážností, s ním vyslovit nesouhlas, že by ten návrh rozkýval ústavní principy této země, ústavní rovnost poslanců a tak dále, tak jako tady o tom Marián mluvil. Já s tím bytostně nesouhlasím, podle mě ta slova byla silná a dovolím si to vyjádřit ze dvou důvodů. Za prvé, ten návrh věcně opravdu je nějakým kompromisem vzešlým ze třech jednání, kterých já jsem se účastnil.
A za druhé, to je možná podstatnější. Všichni máme k dispozici komparaci zahraničních právních úprav jednacích řádů nejen západních vyspělých demokracií, ale i řekněme, nových demokracií ze střední a východní Evropy, od Parlamentního institutu a ty nástroje, které jsou v návrhu obsaženy, různé časové početní limitace práv poslanců v rámci vystoupení, tak rozhodně nevybočují z té komparace se zahraničními právními úpravami opravdu vyspělých demokracií.
Takže já respektuju, slyšel jsem tady tu informaci pro mě smutnou, že pravděpodobně tento návrh zákona projde testem u Ústavního soudu, je to samozřejmě legitimní právo jakéhokoliv navrhovatele k Ústavnímu soudu. Já si veřejně dovolím odhadnout a nesu kůži na trh v tom, že nebude shledána neústavnost toho návrhu. Takže to je moje jistá výhrada, že si myslím, že ta silná slova o neústavnosti, o rozporu s ústavou, tak si myslím, že byla přepálená.
Děkuju mnohokrát.
