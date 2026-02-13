Macinka v Mnichově: Klíčové schůzky, potom panel vedle Clintonové

Ministr zahraničí Petr Macinka dorazil do Mnichova na 62. ročník Mnichovské bezpečnostní konference, kde spolu s ministrem obrany Jaromírem Zůnou a dalšími zahraničními představiteli zahájil program konference věnovaný aktuálním globálním bezpečnostním výzvám.
Šéfa české diplomacie čeká během dvoudenního setkání řada bilaterálních jednání s představiteli jiných zemí. Jeho účast je součástí širší české delegace na jednom z nejvýznamnějších bezpečnostních fór světa.
Petr Macinka se setkal mimo jiné s Glennem Youngkinem, bývalým guvernérem amerického státu Virginie. „Udržování kontaktů s klíčovými spojenci a vlivnými osobnostmi americké politiky je důležitou součástí české diplomacie,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí na sociální síti X.
Jednal také například se Svjatlanou Cichanouskou, představitelkou běloruské demokratické opozice. Hlavním tématem byla další podpora běloruských demokratických sil. Podle rezortu Macinka potvrdil připravenost rozvíjet spolupráci a ujistil, že ani případná úsporná opatření v rozpočtu ministerstva se nedotknou programů zaměřených na podporu běloruské opozice.
Mezi dalšími osobnostmi a protějšky, se kterými se má setkat, jsou: hlavní protějškové z Rakouska, Argentiny, Černé Hory, Moldavska, Slovinska a Indie, dále ministr zahraničí Číny a německý ministr vnitra, a kromě toho se má sejít také s generálním ředitelem amerického židovského výboru (American Jewish Committee) Theodorem Eliotem Deutchem.
Ministr má zároveň na konferenci vystoupit ve společném panelu s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a šéfem polské diplomacie Radosławem Sikorským.
Mnichovská bezpečnostní konference, která probíhá od 13. do 15. února 2026, sdružuje desítky hlav států, premiérů i stovku ministrů z celého světa a zaměřuje se na nejpalčivější témata včetně geopolitických napětí, obranné spolupráce, energie a bezpečnostních strategií.
Podle aktuálních informací z médií je účast českého ministra zahraničí vnímána jako důležitý signál zapojení České republiky do mezinárodního dialogu o bezpečnosti, i když jeho program je výrazně zaměřený na jednání se zahraničními partnery spíše než na společné setkání s prezidentem ČR, který se konference také účastní.
