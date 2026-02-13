Pavel: Populisté u moci „prozřou“. Problém jsou útoky na instituce

Prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že populisté po převzetí odpovědnosti často změní své extrémní postoje. Zároveň uvedl, že Evropa si musela uvědomit nutnost větší obranné odpovědnosti i pod tlakem Donalda Trumpa. Rusko podle něj zatím o skutečný mír nestojí.

Pavel: Populisté u moci „prozřou“. Problém jsou útoky na instituce
Populisté často změní své extrémní názory ve chvíli, kdy se dostanou k moci a poznají složitost řízení státu. Na panelové diskusi Mnichovské bezpečnostní konference to uvedl prezident Petr Pavel. Populismus podle něj sám o sobě nemusí být negativní, problém nastává tehdy, když se obrátí proti institucím chránícím demokracii.

„Když se tito lidé, kteří byli velmi dlouho na straně kritiky, dostanou do odpovědných pozic, náhle porozumí, jak je situace komplexní. Často pak změní mnoho ze svých extrémních pozic,“ řekl Pavel během debaty s názvem Vox Populi: Odpověď na vzestup populismu. Diskuse se účastnili také americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, šéf frakce EPP Manfred Weber či argentinská poslankyně Daiana Fernándezová Molerová.

Prezident zdůraznil, že nálepka populismu nemusí být vždy negativní. Řada politiků ji podle něj přijímá proto, že chtějí naslouchat lidem. „Problém začíná, když se populismus obrátí proti institucím, které tu jsou proto, aby chránily demokracii,“ uvedl. Důležitou roli podle něj hrají brzdy a protiváhy i aktivní občanská společnost.

Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu

Reset vztahů mezi Evropou a Spojenými státy, který je jedním z hlavních témat letošní Mnichovské bezpečnostní konference, neznamená rozkol, ale snahu Evropy převzít větší odpovědnost za vlastní obranu. To v průběhu dne český prezident Petr Pavel prohlásil před novináři.

Podle Pavla Spojené státy dlouhodobě nesly nepřiměřeně velkou část nákladů na obranu Evropy. „Emocionálně to může vypadat jako roztržka mezi Evropou a USA, která by dokonce mohla ohrozit NATO. Pokud ale pozorně nasloucháte, jde o to nastavit vztah na vyrovnanější úroveň,“ řekl prezident.

Pavel připomněl, že američtí představitelé již dříve vyzývali Evropu k většímu zapojení do obrany, činili tak však diplomatičtějším způsobem. Teprve za prezidenta Donalda Trumpa podle něj získal tento tlak důraznější podobu.

Český prezident rovněž uvítal sbližování postojů Spojených států, Evropy a Ukrajiny při hledání mírového řešení války na Ukrajině. Zdůraznil však, že Rusko je stále třeba přivést k seriózním jednáním, protože dosud neprojevilo ochotu konflikt ukončit.

Součástí Pavlova programu budou rovněž bilaterální jednání a účast na literárním večeru pořádaném jako předvoj Frankfurtského knižního veletrhu. Českou delegaci doplní ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna. Pavel se Mnichovské bezpečnostní konference účastní pravidelně od nástupu do funkce.

Panel k Ukrajině má zahrnovat další evropské státníky a bezpečnostní experty. Evropská bezpečnost bude rovněž tématem uzavřené večeře na závěr sobotního programu. Letošní, již 62. ročník konference, nese podtitul „Under Destruction“ a zaměřuje se na důsledky vzestupu politických sil upřednostňujících destrukci před reformami.

Konference vznikla v roce 1963 a patří mezi nejvýznamnější světová setkání zaměřená na bezpečnostní politiku. V minulosti ji vedl diplomat Wolfgang Ischinger, kterého má letos vystřídat bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Letošní ročník přivítal téměř padesát hlav států a vlád spolu se zástupci byznysu, akademické sféry a mezinárodních organizací.

