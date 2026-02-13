Okamura (KDU-ČSL): Pravidla nebudou fungovat, pokud bude chybět slušnost

13.02.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. února 2026 k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Okamura (KDU-ČSL): Pravidla nebudou fungovat, pokud bude chybět slušnost
Foto: Hana Brožková
Popisek: Hayato Okamura

Vážený pane řídící schůze, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně,

já chci jenom říct, že je samozřejmě dobře, že diskutujeme o těch pravidlech nového nastavení jednacího řádu, ale všichni, kdo máme nějakou trošku životní zkušenost, tak víme, že to musí být v každém případě doplněno takovou základní slušností, takovým citem pro míru, že sebepřesnější, seberozumnější pravidla obecná nebudou fungovat, pokud bude chybět ta slušnost, určitá morálka, určitý cit, určitý smysl pro fair play parlamentní demokracie.

Takže prosím o toto, abychom to měli všichni napříč spektrem na paměti. Je to mimořádná příležitost, jak nastavit novým způsobem některé věci a abychom do těch budoucích volebních období dali takový signál, že opravdu stojíme o tu vysokou parlamentní kulturu. A je trošku těžké pro nás teď třeba souhlasit s tím neomezeným časem vystupování pro předsedu Sněmovny v momentě, kdy stávající předseda bohužel v tom minulém volebním období vynikal teda v tom, že měl extrémně dlouhé, jasně obstrukční a destruktivní projevy.

Tak prosím taky o pochopení v této věci, že tohle je teda opravdu velmi těžké skousnout v tuhle chvíli. Kdyby předsedové Sněmovny měli určitou kvalitu ve smyslu parlamentní demokracie, parlamentní kultury, tak je to úplně jiná písnička.

Děkuju za pozornost.

Mgr. Hayato Okamura

  • KDU-ČSL
  • poslanec
