Nadace ČEZ vyhlašuje pro města a obce nové grantové kolo

Bezpečnost silničního provozu ve Vsetíně se tím zase o kus zvýšila. Nové osvětlení teď už zdálky řidiče upozorňuje na přechod, který je na ulici Josefa Sousedíka nedaleko mateřské i základní školy. Na zakázku za 350 tisíc korun přispěli energetici 120 tisíc Kč.
„Všichni řidiči známe nebezpečné situace s tmavě oděnými chodci, které je obtížné vidět, zejména za šera a ve tmě. Nasvícení tohoto frekventovaného přechodu nám pomůže zlepšit bezpečí chodců, zejména dětí, které tudy chodí do blízké mateřské i základní školy,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.
Nadace ČEZ podporuje budování bezpečných přechodů dlouhodobě a zaměřuje se na lokality v blízkosti škol nebo sportovišť. Vsetín díky tomu získal už třetí Oranžový přechod. První byl osvětlen před třemi lety u Kostka školy a druhý vloni na ulici Štěpánská.
„Zásadní pro nás jsou statistiky, které dokládají, že moderní osvětlení přechodu zvyšuje bezpečnost chodců o 65 procent. Proto přirozeně podporujeme místa, kde se ve větší míře vyskytují děti. Oranžový sloup už se stal symbolem bezpečného a dobře nasvíceného přechodu pro chodce,“ těší ředitelku Nadace ČEZ Michaelu Zikovou.
