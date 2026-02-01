Nadace ČEZ vyhlašuje pro města a obce nové grantové kolo

02.02.2026 13:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nadace ČEZ vyhlašuje nové grantové kolo programu Oranžový přechod. Obce a města v něm mohou získat až 120 tisíc na financování moderního osvětlení, které zvýší bezpečnost přechodu pro chodce. Žádosti přijímá Nadace ČEZ do 27. února. V loňském grantovém kole uspěl mimo jiné také Vsetín, který v lednu slavnostně otevřel už třetí Oranžový přechod.

Foto: Nadace ČEZ
Bezpečnost silničního provozu ve Vsetíně se tím zase o kus zvýšila. Nové osvětlení teď už zdálky řidiče upozorňuje na přechod, který je na ulici Josefa Sousedíka nedaleko mateřské i základní školy. Na zakázku za 350 tisíc korun přispěli energetici 120 tisíc Kč.

„Všichni řidiči známe nebezpečné situace s tmavě oděnými chodci, které je obtížné vidět, zejména za šera a ve tmě. Nasvícení tohoto frekventovaného přechodu nám pomůže zlepšit bezpečí chodců, zejména dětí, které tudy chodí do blízké mateřské i základní školy,“ vysvětlil starosta Jiří Čunek.

Nadace ČEZ podporuje budování bezpečných přechodů dlouhodobě a zaměřuje se na lokality v blízkosti škol nebo sportovišť. Vsetín díky tomu získal už třetí Oranžový přechod. První byl osvětlen před třemi lety u Kostka školy a druhý vloni na ulici Štěpánská.

„Zásadní pro nás jsou statistiky, které dokládají, že moderní osvětlení přechodu zvyšuje bezpečnost chodců o 65 procent. Proto přirozeně podporujeme místa, kde se ve větší míře vyskytují děti. Oranžový sloup už se stal symbolem bezpečného a dobře nasvíceného přechodu pro chodce,“ těší ředitelku Nadace ČEZ Michaelu Zikovou. 

