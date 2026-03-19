Vyvalil se kýbl hnusu. Klempíř odvolal podřízenou

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha Aliciji Knastovou s tím, že instituce potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské galerie. Kulturní obec a odborná veřejnost ji kritizovaly kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu.
„Dnes jsem odvolal ředitelku Národní galerie Alicji Knast. Tato instituce potřebuje nutně svěží vítr. Alicji děkuji za její práci. Je čas na změnu,“ zdůvodnil Oto Klempíř své rozhodnutí na sociální síti X.
Odvolaná ředitelka sdělila, že důvodem má být jiné směřování galerie, zároveň ale krok nečekala. „Nečekala jsem to, protože výsledky galerie jsou skvělé. Pokračuje růst návštěvnosti, spolupracujeme s celým světem a jsme přítomni v rámci výstavních projektů,“ uvedla. Překvapilo ji také, že ji o odvolání podle jejích slov neinformoval přímo ministr.
Rozhodnutí Oty Klempíře ale spustilo silnou kritiku části veřejnosti.
Na sociálních sítích se pod příspěvkem ministra objevuje velmi ostrá kritika, která odkazuje na jeho komunistickou minulost. „A udal jsi ji taky? Ty zkurvenej estébáckej udavači Oldo?“ píše jeden z diskutujících.
Ani další z reakcí ministra nešetří, rovněž naráží na jeho minulost i samotný výrok o „svěžím větru“. „Svěží vítr by mohla třeba být i omluva lidem, kterým jsi udáváním StB zničil život. Co říkáš, pane?“ táže se ministra další přispěvatel do diskuse.
Někteří odkazují i na dění na Slovensku, kde ministryně kultury Martina Šimkovičová v posledních měsících čelí silné kritice kvůli zásahům do kulturních institucí, odvolávání jejich vedení i obviněním z politizace kultury. Její kroky vyvolaly protesty umělců, otevřené dopisy i veřejné demonstrace a často se mluví o „slovenské cestě“ jako o varování.
V tomto kontextu pak jeden z uživatelů popisuje Klempířovy aktivity slovy: „Notičky ze Slovenska? Šimkovičová dělala úplně stejné kroky. Neděláte dobře, Oto. Tohle se vám jednou vymstí."
Zároveň se v debatě objevuje i upozornění na načasování celého kroku. Kritici poukazují na to, že Alicja Knastová byla odvolána ještě před koncem svého mandátu: „O Klempířovi všichni říkají, že dělá na ministerstvu hovno, tak se Oto uchýlil k ráznému kroku, a to odvolat člověka devět měsíců před koncem mandátu,“ zaznívá v další z reakcí.
Reakce na sociálních sítích mířící k ministrově minulosti příbývají: „Tady je krásně vidět, že když je někdo udavač a vůbec křivák a hajzl, tak mu lidi omlátí o hubu cokoliv, byť by to byl správný krok,“ stojí v komentáři.
Podobně kriticky reaguje i další uživatel: „Změna nastane, až se omluvíš všem, které jsi napráskal, a vypadneš z politiky, bahenní čolku,“ nešetří ministra kultury.
Lidé volají i po silnějších argumentech ohledně odvolání Knastové. „Dokážete dát jeden jediný argument, proč byla práce Alicje Knast špatná?“ žádá vysvětlení komentující.
Podle dostupných informací byla Knastová dlouhodobě kritizována částí odborné veřejnosti, mimo jiné kvůli komunikaci nebo směřování galerie. Deník N upozornil i na nižší návštěvnost oproti předcovidovým letům a omezené prostředky na výstavní projekty. Server připomněl i petici proti vedení instituce.
Knastová sama už dříve poukazovala na klesající podíl financí na výstavy: „Zatímco v roce 2019 bylo možné investovat do výstavních projektů 110 milionů korun, tak v roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun.“
NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.