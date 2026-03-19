Farský (STAN): Co oslabuje Česko a pomáhá Rusku

Co oslabuje Česko? (A pomáhá Rusku.)
- snížení investic do obrany
- příprava "ruského" zákona proti neziskovkám
- neomezení pohybu ruských diplomatů-agentů
- rozpuštění týmů bojujících s dezinformacemi
- boj proti snížení naší závislosti na fosilních palivech
- útoky na veřejnoprávní média
To nejsou kroky, které by pomáhaly Česku. To jsou kroky, které pomáhají zemi, která nás prohlásila za nepřátelskou. Rusku.
A realizuje je vláda Andreje Babiše s Motoristy a SPD.
Byl bych radši, kdyby to byla jen hloupost. Ale vypadá to spíš jako strategie. A o to je to děsivější.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.