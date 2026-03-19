Farský (STAN): Co oslabuje Česko a pomáhá Rusku

19.03.2026 21:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k činnosti Babišovy vlády.

Co oslabuje Česko? (A pomáhá Rusku.)

  • snížení investic do obrany
  • příprava "ruského" zákona proti neziskovkám
  • neomezení pohybu ruských diplomatů-agentů
  • rozpuštění týmů bojujících s dezinformacemi
  • boj proti snížení naší závislosti na fosilních palivech
  • útoky na veřejnoprávní média

To nejsou kroky, které by pomáhaly Česku. To jsou kroky, které pomáhají zemi, která nás prohlásila za nepřátelskou. Rusku.

A realizuje je vláda Andreje Babiše s Motoristy a SPD.

Byl bych radši, kdyby to byla jen hloupost. Ale vypadá to spíš jako strategie. A o to je to děsivější.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
