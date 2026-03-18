ÚOHS povolil majetkové změny v polské společnosti OT Logistics

19.03.2026 22:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil majetkové změny v polské společnosti OT Logistics, která se zabývá nákladní přepravou v přístavech Gdaňsk a Svinoústí. Společnost DD Rail Properties, kterou napůl vlastní Auctor Holding a SPV Second mohou koupit 49,99 procenta akcií OT Logistics. Rozhodnutí je už pravomocné.

Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Auctor Holding je holdingovou společností kontrolovanou skupinami J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED a AUCTOR PRIME. Firma je obchodně činná zejména v oblasti hotelových služeb a zdravotnictví. SPV Second prostřednictvím společnosti CE Industries a.s. a jejích dceřiných společností působí na evropských trzích v oblasti železniční dopravy, recyklace surovin, energetiky a potravinářského a drogistického zboží.

V důsledku posuzované transakce dojde ke vzniku společné kontroly nad společností OT Logistics vykonávané ze strany společností Auctor Holding a SPV Second prostřednictvím jimi společně kontrolované společnosti DD Rail Properties. Spojení firem nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. ÚOHS transakci povolil ve zjednodušeném řízení.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ÚOHS , TZ

Média

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

