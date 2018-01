Náměstkyně Prudíková podpořila za MŠMT nadané děti

Soutěž Zlatý oříšek už téměř dvacet let cíleně vyhledává a podporuje nejtalentovanější děti a dětské kolektivy z celé České republiky. Třicet nominovaných dětí ve věku šesti až čtrnácti let pak pravidelně představuje prostřednictvím slavnostního televizního finále, které Česká televize vysílá vždy na Nový rok. I letos si tak hned 1. ledna převzalo prestižní cenu Zlatý oříšek 2017 deset vítězů.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží podporovat nadané děti. Je to jednou z našich priorit a já jsem ráda, že zrovna soutěž Zlatý oříšek dokáže zpropagovat tuto myšlenku a pomáhá ministerstvu vyhledávat nadějné talenty, které potom dále podporujeme jak ve školních, tak při mimoškolních aktivitách,“ řekla k soutěži náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková.

Hlavní organizátor soutěže Jiří Kotmel k tomu dodává: „Je pro mě povzbuzující, že jsem mohl opět a na vlastní kůži zažít upřímnou radost dětí, které ve Zlatém oříšku dosáhly na vítězství, ale i motivaci těch, které uspěly „pouze“ jako nominovaní a vyjádřili chuť se v dalších ročnících poprat o vítězství! V tom je Zlatý oříšek unikátní. Díky své tradici a rozsahu medializace v čele s finále v České televizi učí děti překonávat nové překážky, podporuje jejich cílevědomost, aktivitu a nabízí dětem nové příležitosti.“

Zlatý oříšek je organizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury ČR, v jejichž spolupráci je také realizován.

Vítězové soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK 2017:

Michal Bernat, 12 let – matematika, logika, Praha 5

Mikuláš Rudolf Cogan, 12 let – plavání, Nová Paka

Flash Jaroměř – scénický tanec

Klára Gibišová, 7 let – ha na klavír, Bašť

Marie Jansová, 14 let – ilustrace, komiksy, Roztoky u Prahy

Daniel Matejča, 12 let – hra na housle, klavír a bicí, Liberec

Denisa Pecháčková, 10 let – reprezentuje ČR v cyklotrialu a biketrialu, Strančice

Barbora Reslová, 14 let – nadprůměrné výsledky v biologii, Náchod

Vít Špalek, 14 let – reprezentant ČR ve stolním tenise, Aš

Třída 5. C ZŠ a MŠ Pražská Znojmo – hudební třída

